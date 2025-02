Osimo, Raimondo Orsetti ritira la candidatura a sindaco

Le parole di Orsetti: «Rinuncio perché non esistono le condizioni oggettive per portare avanti la candidatura come avrei desiderato. Ringrazio quanti, in questi giorni, hanno avuto parole di apprezzamento»

OSIMO – Il 21 febbraio Base Popolare a Osimo aveva proposto ai partiti, movimenti politici e all’intera città di Osimo l’avvio di un processo di riappacificazione, utile a ricreare un clima di fiducia tra le istituzioni cittadine e la comunità amministrata proponendo la candidatura di Raimondo Orsetti.

Oggi (25 febbraio) la candidatura è stata ritirata.

Le parole di Orsetti

Ecco le parole di Orsetti: «Una stagione nuova che richiedeva assunzione di un maggiore senso di responsabilità e condivisione ideale da parte di tutti, compresa qualche rinuncia, per avviare un percorso che, seppur caratterizzato da soggetti con provenienze diverse, fosse finalizzato allo stesso obiettivo: la ricerca del “bene comune”. Assieme al coordinatore comunale Pesaresi ed agli altri amici di Base Popolare, mi sono speso sin dalla presentazione di questa proposta, autonoma e coerente con i principi sui quali Base Popolare si fonda, cercando un dialogo ed una condivisione che allo stato attuale non ci sono e che dubito ci saranno anche in avvenire, perdurando le stesse divisioni profonde e spesso personali che hanno originato le recenti dimissioni del sindaco ed il commissariamento del Comune.

Ho registrato inoltre lo scollamento e il distacco crescente dei partiti regionali rispetto al livello politico locale, spesso le indicazioni dei primi sono state inascoltate dai secondi o comunque accolte malvolentieri. In altri casi ho ricevuto una vera e propria ostilità anche in termini personali, incomprensibile perché il mio tentativo non aveva come obiettivo il raggiungimento della carica di Sindaco, ma era motivato unicamente da un sentimento di amore verso la mia città con lo scopo di favorire l’apertura di un dialogo rispetto ad un clima di radicali contrapposizioni in atto e che sono a tutti note. Rinuncio pertanto a questa iniziativa perché oggettivamente non esistono le condizioni oggettive per portarla avanti come avrei desiderato e ringrazio quanti, in questi giorni, hanno avuto parole di apprezzamento rivolte alla mia persona e di sostegno all’iniziativa stessa».

La presenza alle elezioni

Base Popolare sarà comunque presente alle elezioni: «Come deciso in sede regionale dal Comitato Strategico, sarà comunque presente alle elezioni amministrative di fine primavera con il suo simbolo, con il suo progetto di città ed una lista agguerrita di persone qualificate, in maggioranza giovani e cercherà di aggregare le forze ed i movimenti politici di area moderata e centrista in coerenza con la sua linea politica che si riconduce direttamente al Partito Popolare Europeo, del quale è parte integrate e vitale perché Osimo innanzitutto deve essere amata. Solo così può essere ben amministrata e soprattutto cambiata».