Osimo, il Comune riconosce il figlio di due mamme

OSIMO – Sono le prime due mamme unite civilmente a vedere riconosciuto lo stato del proprio figlio nel Comune di Osimo. La felicità per la coppia era palpabile, troppo grande da dichiarare quando il municipio ha detto sì. Proprio lunedì scorso (28 luglio) infatti è stata loro riconosciuta la genitorialità del bimbo portato in grembo da una delle due.

La sentenza

Nel maggio scorso la Corte Costituzionale ha chiarito che entrambe le madri di una coppia possono essere riconosciute come genitori del bambino, aprendo la strada al riconoscimento della doppia maternità, specialmente per i figli nati tramite procreazione medicalmente assistita (Pma) all’estero. Nel mese scorso un riconoscimento è avvenuto in Comune ad Ancona, uno dei primi tra l’altro in Italia. Poi Riccione, Roma, e un altro a Firenze. La Consulta, contestualmente, ha dichiarato incostituzionale la parte dell’articolo 8 della legge 40 del 2004 che non riconosce come madre la donna che, pur non avendo partorito, ha prestato il consenso alla pratica.

Il racconto

«Abbiamo celebrato l’unione civile il 17 luglio 2023 a Osimo – raccontano -. Poi abbiamo intrapreso un iter complesso per avere nostro figlio. Ci siamo recate a Barcellona dove mi sono sottoposta a fecondazione assistita in vitro (non tramite il metodo Europa ma attraverso l’unione di un mio ovulo e dello sperma di un donatore). Siamo state fortunate, sono rimasta incinta subito. Il 7 dicembre scorso è nato nostro figlio. Siamo felicissime, non ci aspettavamo che uscisse la sentenza nel maggio scorso. Avremmo dovuto metterci in fila per l’adozione, seguire un processo che includeva la presenza di assistenti sociali, e alla fine non era detto che ci saremmo riuscite. Vogliamo anche ringraziare pubblicamente l’ufficio di Stato civile del comune di Osimo per il supporto ricevuto e la professionalità nel rendere ufficiale i nostri diritti. Il vostro impegno è stato fondamentale per far sì che anche noi oggi possiamo dire con immensa gratitudine di essere una famiglia, la prima nel nostro Comune».