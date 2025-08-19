Osimo, caso Dengue: continua la disinfestazione

Il Comune in via cautelativa, e non perché richiesto da protocollo, ha avviato un intervento con larvicida nelle caditoie che si trovano lungo le strade confinanti all’ospedale e non solo

OSIMO – Sta per concludersi la disinfestazione antizanzare in emergenza e aerea in tutta la frazione di Abbadia. Sentita la Ast e la direzione sanitaria dell’ospedale di Osimo dove l’uomo infetto è stato ricoverato due giorni, è stata predisposta una disinfestazione nel nosocomio e nei cortili di sua competenza. Il Comune in via cautelativa, e non perché richiesto da protocollo, ha avviato un intervento con larvicida nelle caditoie che si trovano lungo le strade confinanti all’ospedale: non serviranno quindi le raccomandazioni come per le disinfestazioni aeree.

Le parole della sindaca

La sindaca Michela Glorio afferma: «E’ bene ricordare che non c’è alcun focolaio da dengue a Osimo. La persona è stata punta nei paesi dove si trovava in vacanza (Sri Lanka e Maldive) e quando è rientrata, soggiornando ad Abbadia, ha avvertito i sintomi. La malattia si trasmette solo se una zanzara punge una persona infetta diventando trasmettitore della dengue in caso di punture su altri soggetti. Essendo ora isolato l’infettato e abbattendo le zanzare della zona dove aveva soggiornato, il rischio di contagio è prossimo allo zero. Tuttavia, in via cautelativa, abbiamo predisposto una disinfestazione nelle prossime nottate anche nella zona di Osimo Stazione dove nel weekend si terrà la sagra della bruschetta».

L’ordinario

Questo per quanto riguarda la disinfestazione straordinaria, per quella ordinaria tra fine agosto e inizio settembre riprenderanno gli interventi in tutti i quartieri come da contratto predisposto la scorsa primavera per parchi, aree ludiche e giardini delle scuole. In questi giorni il Comune sta predisponendo invece il nuovo contratto triennale con i fondi messi a bilancio a luglio e che riguarderà anche il servizio di derattizzazione.