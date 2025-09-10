Osimo, Avis e Aido festeggiano traguardi importanti: al via le celebrazioni



OSIMO – Novantacinque anni e non sentirli. Un 2025 speciale per l’Avis di Osimo che festeggia il 95esimo di fondazione. Nel 1930, infatti, nacque la locale sezione cittadina, la quarta in Italia, per impulso del dottor Gualfardo Tonnini.

Un traguardo importante, che proietta l’Avis di Osimo verso il centenario: per l’occasione la festa sarà anche a braccetto con l’Aido cittadina che in quest’anno raggiunge il traguardo dei 50 anni di vita. Un sodalizio ormai storico tra le due associazioni, che sono da sempre impegnate per la promozione del dono. Stamattina (10 settembre) è stata presentata in sala Vivarini la due giorni di cerimonie. «Sono due realtà preziose che celebrano il traguardo sabato 20 e domenica 21 con eventi che ricadono in prossimità della festa di San Giuseppe e che quindi impreziosiscono il cartellone delle eventi patronali», ha detto la sindaca Michela Glorio.

Le iniziative

Per questa ricorrenza speciale il calendario delle iniziative si snoda su due giornate, sabato 20 e domenica 21 settembre: nella giornata di sabato, dalle 17.30 alla cripta di San Giuseppe da Copertino, verrà suggellato il gemellaggio con l’Avis di Fossombrone che va ad aggiungersi ai due gemellaggi in essere con Copertino e Assisi, in questo “fil rouge” che unisce le sezioni avisine alla vita del Santo dei voli. Si proseguirà alle 18.30 nella vicina sala San Francesco per la consegna delle borse di studio per il tradizionale appuntamento di “Diplomati e Laureati con Avis”. Alle 21, al teatro La Nuova Fenice, la grande festa per celebrare il 95esimo di Avis Osimo e il 50esimo di Aido Osimo, con la premiazione dei donatori benemeriti, con intermezzi musicali di Marco e Lucia Santini.

Domenica 21 settembre alle 10 partirà il corteo delle consorelle e delle autorità, accompagnato dalla banda cittadina, con ritrovo dal Monumento ai Caduti di Piazza Nuova: si arriverà al Cippo del Donatore e la panchina Aido, all’interno dei giardini, e come ultima tappa il Duomo per la messa solenne. Alle 13 ritrovo al ristorante di Villa Verde Fiore per il pranzo sociale.