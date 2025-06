Ondate di calore, Legambiente Marche: «Segnale di sofferenza dell’ambiente. Il clima è cambiato»

«Le ondate di calore sono uno dei diversi segnali di sofferenza dell’ambiente che i climatologi da oltre 30 anni ci hanno indicato come una delle conseguenze del surriscaldamento globale». Questa la riflessione di Marco Ciarulli, presidente Legambiente Marche.

L’anticiclone africano che domina sul Mediterraneo ha causato l’innalzamento delle temperature, con la colonnina di mercurio che in alcune zone dell’Italia ha sfiorato i 40 gradi. Già a fine giugno sono stati diramati dalla Protezione civile i primi bollini rossi della stagione estiva per caldo intenso. Un quadro che è divenuto sempre più frequente in estate negli ultimi anni, con le ondate di calore che arrivano sempre più precocemente.

«Ormai il cambiamento climatico è accertato – prosegue -, ogni anno battiamo record di temperature, così se il 2023 era stato l’anno più caldo mai registrato, il 2024 a sua volta ha battuto il 2023 e il 2025, in questi primi sei mesi, ha tutte le caratteristiche per battere ulteriormente il 2024. Mancano sei mesi, ovviamente, ma per ora le condizioni meteorologiche ci raccontano che anche il 2025 sfonderà tanti record».

L’associazione evidenzia che il valore soglia di «1,5 gradi centigradi che non dovevamo superare per il surriscaldamento globale – dice – lo stiamo cominciando a superare: il cambiamento climatico ormai fa parte della nostra vita» per cui «come ci racconta la comunità scientifica e come ci raccontano le Nazioni Unite, dobbiamo intervenire per mitigare la crisi climatica, agendo sulle cause» e per quanto riguarda le ondate di calore «adattarci» e «convivere con il fatto che il clima è cambiato» e che «i fenomeni estremi sono aumentati».

Le ondate di calore, ricorda Ciarulli, «fanno parte dei fenomeni estremi», come emerge dal rapporto di Legambiente ‘Città-Clima’ rispetto al 2023 «abbiamo registrato un aumento di eventi estremi del 50% in più» per cui «alluvioni, siccità prolungate e ondate di calore, anno dopo anno aumentano, anche in maniera piuttosto esponenziale».

Ciarulli parla di «una fotografia» scattata «dalla scienza, dai climatologi, dai centri di ricerca» alla quale «sapevamo» che «saremmo andati incontro, perché da fine anni ottanta la comunità scientifica ci ha messo in guardia circa questa situazione». Il presidente di Legambiente Marche ricorda tra i fenomeni estremi l’alluvione del settembre 2022 che colpì il senigalliese, e che fu preceduta da due mesi di siccità prolungata, fenomeni estremi che causano «un danno all’agricoltura, all’ambiente e alla nostra sicurezza, perché sempre più città si ritrovano a dover fare i conti con una ridotta disponibilità idrica».

Sulle possibili strategie per superare le ondate di calore puntualizza che «le temperature record interessano soprattutto le città con insediamenti antropici di un certo rilievo», per cui «soprattutto sulla costa» è necessario «ridurre e azzerare il consumo di suolo, perché ormai è evidente che laddove c’è il cemento le temperature si soffrono maggiormente e le ondate di calore si fanno più aggressive, così come è altrettanto vero che laddove ci sono insediamenti di alberi e boschi urbani le temperature si riducono e le ondate di calore vengono attenuate».

Azzerare il consumo di suolo e avere alberi in città «sono sicuramente due azioni necessarie» ma serve anche «un piano concreto di governance del verde urbano: le piante all’interno delle città vanno viste come infrastrutture verdi al servizio della città perché aiutano sotto tanti aspetti, fornendo diversi servizi ecosistemici tra cui quello di ridurre l’effetto delle ondate di calore mitigandone i fastidi e le problematiche che queste generano» conclude.