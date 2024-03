Ancona, arrivo anticipato per la nave umanitaria Ocean Viking

ANCONA – Dovrebbe arrivare alle 18 di oggi, al porto di Ancona, in anticipo rispetto all’orario previsto (19) la nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee, con a bordo 336 migranti salvati nel Mediterraneo centrale. La nave attraccherà alla banchina 19 dello scalo marchigiano, da qui i naufraghi saranno trasferiti in pullman al Palaindoor per l’espletamento delle procedure di identificazione e per i primi accertamenti sanitari.

A bordo anche minori stranieri non accompagnati i quali resteranno nelle strutture di accoglienza delle Marche: il numero di minori non accompagnati si sarebbe ridotto a 37 dagli iniziali 43, a seguito del trasbordo di alcuni migranti al porto di Catania che aveva fatto scendere il numero complessivo da 359 a 336.

Quello di oggi – 18 marzo – è lo sbarco più numeroso di migranti finora mai avvenuto nelle Marche. La Prefettura di Ancona coordina le procedure di sbarco e accoglienza. Gli altri naufraghi saranno trasferiti nelle strutture di accoglienza di Lazio, Toscana e Puglia.