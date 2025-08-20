Numana, scatta l’ordinanza contro l’alga tossica

NUMANA – I campionamenti per il monitoraggio dell’alga tossica “Ostreopsis ovata” eseguiti dall’Arpam martedì 19 agosto, hanno fatto emergere che sono stati interessati almeno due tratti, uno su territorio numanese e uno sul confinante di Sirolo, a nord. A Numana Alta, a nord del porticciolo turistico, è stata rilevata per quantità pari a 49mila e 40 cellule al litro in colonna d’acqua, mentre a Sirolo per il tratto della spiaggia Urbani “sole” 1.880 cellule al litro. Il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini ha ordinato subito il divieto di balneazione in attesa di un successivo monitoraggio. L’alga appartiene ai generi potenzialmente tossici con azione per contatto-inalazione e ingestione che può produrre in alcuni casi, irritazione delle prime vie respiratorie, vertigini, raucedine, tosse e sintomi di raffreddore, vomito, congiuntivite, dermatite (segni locali da contatto) che generalmente spariscono nel giro di 24-36 ore.

L’ordinanza

Tombolini ha anche ordinato di effettuare, dove possibile, la pulizia della battigia per impedire l’accumulo delle alghe o altro materiale organico, cercando di evitare che l’azione di risacca del mare o la decomposizione di tale materiale possano incidere negativamente sulla qualità e salubrità dell’aerosol marino. Il primo cittadino raccomanda a chi pratica pesca ricreativa di eviscerare il pesce pescato sul posto prima del consumo e di non mangiare molluschi, ricci di mare e granchi prelevati in quella zona. L’ordinanza sarà revocata non appena la densità in colonna d’acqua dell’alga rientrerà nei valori indicati nella fase di allerta (10mila-30mila cellule al litro in un periodo prolungato con scarso idrodinamismo e temperature ottimali di fioritura o 30mila-100mila cellule in condizioni meteo sfavorevoli e formazione di aerosol e spruzzi).