Ancona, la nave Ong Solidaire in arrivo con 64 migranti

ANCONA – Arriverà al porto di Ancona venerdì 22 agosto la nave umanitaria Solidaire con a bordo 64 migranti salvati il 18 agosto nelle acque internazionali della Sar Libica.
L’attracco alla banchina 19 è previsto intorno alle ore 13. La macchina organizzativa è coordinata dalla Prefettura di Ancona.
L’Ong argentina aveva già fatto tappa ad Ancona in occasione di un precedente sbarco, avvenuto nell’aprile scorso.
Per il porto di Ancona quello della Solidaire rappresenta il diciannovesimo sbarco di migranti. Diverse le nazionalità dei naufraghi a bordo dell’imbarcazione della Ong.