Under 16, il 26,7% a rischio esclusione sociale o povertà. Il sociologo: «Italia tra i Paesi europei in condizioni peggiori»

«La condizione di vita dei minori nel nostro Paese, ma in generale anche in Europa, è profondamente cambiata, anche in funzione degli importanti processi migratori che hanno caratterizzato le strutture sociali di tutti i Paesi europei». A dirlo è il sociologo dei processi economici dell’Università Politecnica delle Marche Francesco Orazi, commentando l’ultimo aggiornamento Istat degli indicatori sulle condizioni di vita degli under 16, dal quale emerge che il 26,7% dei minori sotto i 16 anni nel 2024 è a rischio di povertà o di esclusione sociale, quota che sale marcatamente per i minori residenti al Sud e nelle Isole (43,6%).

Il rischio aumenta anche al crescere del numero di minori di 16 anni presenti in famiglia: per i minori che vivono con i genitori, l’indicatore è pari al 18,1% se non ci sono fratelli e sale al 26,2% se ne è presente almeno uno. Se invece il minore vive con un solo genitore, il rischio di povertà o esclusione sociale si attesta al 38,3% in assenza di fratelli e aumenta al 53,3% nel caso di almeno uno.

I minori stranieri sono a rischio di povertà o esclusione sociale nel 43,6% dei casi, valore superiore di oltre 20 punti percentuali a quella dei coetanei con cittadinanza italiana (23,5%): in pratica quasi un minore straniero su due è a rischio. Le difficoltà economiche delle famiglie con fili under 16 sono spesso legate al pagamento di un mutuo per l’abitazione di proprietà o al pagamento di un affitto.

Il confronto con il 2021

Secondo l’Istat rispetto al 2021 (anno in cui è stato svolto un analogo approfondimento sulla condizione dei minori), nel 2024 la quota di minori a rischio di povertà o esclusione sociale diminuisce di 3 punti percentuali (soprattutto nel Nord) e raddoppia la quota degli stranieri; diminuisce anche l’incidenza della deprivazione materiale e sociale riferita specificatamente ai minori che, tuttavia, appare più severa poiché aumenta la quota di chi presenta più segnali (il 51,6% presenta almeno sei segnali, rispetto al 36,2% del 2021).

L’insicurezza alimentare mostra un miglioramento a livello nazionale (-1 punto percentuale) e nel Nord (-3,1 p.p.) a fronte di una sostanziale stabilità nel Centro e nel Mezzogiorno.

L’analisi dell’esperto

«Nel nostro Paese ormai da decenni – prosegue Orazi – il meccanismo di ascensore sociale (mobilità sociale intergenerazionale) è praticamente bloccato, questo significa che è sempre più difficile per coloro che vivono in condizioni di difficoltà poter migliorare in futuro la loro condizione rispetto al pregresso genitoriale e questo significa ristagno, ristagno economico, ristagno sociale, ristagno culturale e lo possiamo vedere in tante dimensioni, in tante dinamiche».

I poveri, aggiunge, «non studiano in questo Paese, almeno non studiano fino all’università o non lo fanno con la stessa tendenza degli altri Paesi. Per ciò che concerne la situazione minorile del resto dei Paesi europei, l’Italia è certamente uno dei Paesi in condizioni peggiori: se prendiamo la povertà giovenile, nella fascia d’età 15-29 anni il 25% è a rischio di povertà ed esclusione sociale in base ai dati del 2024, in Germania questo valore è al 19%, in Francia al 21,5%, in Gran Bretagna al 22%, solo la Spagna ci supera ponendosi al 37%, mentre in Olanda e nei Paesi Bassi l’incidenza è del 12,5%».

Anche prendendo a riferimento altri indicatori il quadro non migliora: per quanto riguarda «la povertà infantile l’Italia tocca il 37,1%, mentre in Germania l’indicatore si attesta al 16,4%, in Francia al 23%, in Spagna al 34,6%. Insomma l’Italia è un Paese che si posiziona nella parte bassa, nello scacchiere dei grandi Paesi europei per quanto riguarda la tutela rispetto ai rischi di esclusione sociale e povertà da parte di minori e giovani».

Quali cambiamenti demografici nel prossimo decennio?

«Nel prossimo decennio avremo un’erosione ancora più marcata della popolazione attiva e avremo anche un effetto compensativo da parte della maggiore propensione a fare figli da parte della popolazione immigrata che si sarà ormai sovrapposto allineato a quello italiano, quindi anche gli immigrati di seconda e terza generazione presenteranno tassi di fecondità assimilabili. Già adesso questa forbice si va restringendo tra il tasso di fecondità femminile delle italiane e il tasso di fecondità femminile delle donne immigrate in Italia».

Secondo l’esperto «l’unica via per poter contrastare l’invecchiamento e quindi tutta una serie di problemi sociali, culturali ed economici, è quello dei processi migratori, ma sui processi migratori si gioca una enorme partita. La si sta giocando anche adesso a livello internazionale e la si sta giocando in questo momento con un’ottica profondamente difensiva, se non addirittura fobica», continua il prof Orazi. «Diciamo che da qui a 15 anni quello che noi probabilmente potremmo riscontrare sarà purtroppo credo un ulteriore indebolimento delle economie europee, ma non solo delle economie, anche delle società europee nel loro complesso, con disparità distributive sempre più marcate e con una situazione internazionale ancora non stabilizzata».