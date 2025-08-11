Il ministro Giuli alla scoperta di Ancona, tra storia, cultura e candidatura 2028

ANCONA – Durante una pausa dalle vacanze marchigiane, il ministro della cultura Alessandro Giuli ha dedicato un pomeriggio alla scoperta di Ancona, accompagnato dal presidente della Regione Francesco Acquaroli e dal sindaco Daniele Silvetti. L’itinerario culturale ha toccato i punti nevralgici della città: dal Duomo fino alla storica biblioteca Benincasa, con soste significative presso l’anfiteatro romano, il museo archeologico, la Mole Vanvitelliana e il museo Omero. Il tour ha assunto i toni di una riscoperta personale per il ministro Giuli, che attualmente trascorre le ferie nelle Marche insieme alla moglie, la giornalista Sky Valeria Falcioni, e ai figli. Al centro della visita, naturalmente, la candidatura di Ancona per diventare capitale italiana della cultura 2028. Dalle sale del Museo Omero, il ministro ha condiviso le sue impressioni: «Trovo una città splendida, piena di cantieri e di lavori, che si sta riappropriando della sua identità, che stupisce sempre». Ha poi aggiunto: «È una visita improvvisata ma sono in vacanza nella mia terra di origine, le Marche, e ho il piacere di ritrovare un territorio familiare con amici e persone che mi sono vicino».

Giuli ha posto l’accento sulla trasformazione in atto nel capoluogo marchigiano: «La rigenerazione culturale è il punto di forza di Ancona, una città piena di potenzialità già espresse e che si sta rinnovando nell’offerta culturale. Tutto ciò che sta impegnando gli enti locali e il ministero della cultura darà frutti entro la fine del 2026, sul Pnrr ci sono grandi progetti in atto proprio anche in questa magnifica Mole Vanvitelliana». La strategia regionale non è passata inosservata: «L’offerta culturale sarà uno dei punti qualificanti di Ancona, così come lo è già per la Regione Marche, un modello dove la capacità di spesa di fondi pubblici raggiunge uno dei maggiori punti di efficacia». Il Presidente Acquaroli ha inquadrato la candidatura 2028 in una prospettiva più ampia: la candidatura «dà continuità alla crescita della regione, perché conferisce uno stimolo alla capacità di dialogo e sinergia tra la città capoluogo e tutte le altre realtà culturali». La vision regionale emerge chiaramente dalle sue parole: «Si sta investendo tanto con il ministero, ci sono tante iniziative finanziate e in via di progettazione per recuperare dei luoghi che rappresentano un orgoglio della nostra regione e un potenziale di sviluppo turistico ed economico».

L’obiettivo è importante: «Siamo concentrati sul potenziale della nostra regione, perché riteniamo che la cultura si abbini al turismo e alla destagionalizzazione, e con il recupero dei borghi diventa un elemento dirimente che crediamo possa fare la differenza». Il sindaco Daniele Silvetti ha colto l’occasione per valorizzare l’incontro: «Una felice coincidenza, peraltro a seguito di una conferenza molto importante. Il ministro ci ha dato la possibilità di illustrare le grandi potenzialità architettoniche e culturali di questa città con le quali ci giochiamo una grande sfida». La sua conclusione suona fiduciosa: «Credo che abbia colto perfettamente il tratto di una città che vuole essere capoluogo anche della cultura».