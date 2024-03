Migranti, attesa al porto di Ancona la Ocean Viking

ANCONA – È atteso per lunedì 18 marzo un nuovo sbarco di migranti ad Ancona. Al porto è in arrivo la Ocean Viking, la nave umanitaria della Sos Mediterranee. Il numero di migranti a bordo, salvati nel Mediterraneo centrale, non è ancora noto.

La ong con un post su Twitter ha fatto sapere che almeno 60 persone, tra quelle partite da Zawiya, in Libia, 7 giorni prima di essere salvate, sarebbero morte lungo il percorso: alcuni sopravvissuti lo avrebbero riferito all’equipaggio. Sos Mediterranee avrebbe chiesto alle autorità italiane un porto più vicino dove sbarcare i sopravvissuti rispetto a quello di Ancona, distante «1.450» chilometri dal luogo di salvataggio per il rischio di peggioramento delle condizioni mediche dei sopravvissuti. L’orario di arrivo non è ancora noto. Domani alle 12 in Prefettura ad Ancona un vertice per mettere a punto la macchina organizzativa. Secondo la ong a bordo ci sarebbero «224» sopravvissuti.