Ancona, mercato di piazza d’Armi: lavori in corso e stalli pronti per gli ambulanti

ANCONA – Lavori in corso a piazza d’Armi ad Ancona per il rinnovo del mercato: ruspe, escavatori, pale cingolate da una parte, ditte che finiscono di apporre la segnaletica orizzontale nella zona opposta, dove si sposterà il mercato ambulante per procedere con il rifacimento completo della struttura.

Il campo sportivo che era utilizzato come parcheggio ma anche come discarica abusiva s’è trasformato in cantiere, ripulito dall’immondizia e dalla vegetazione che lo circondava. Lì, infatti, sorgerà la parte retrostante del nuovo mercato: il primo lotto di lavori, per complessivi 8,5 milioni di euro, riguarda infatti i lavori relativi all’area del parcheggio di fianco alla piazza e quelli del mercato più grande, quello che sorgerà proprio nella zona dell’ex campo sportivo di piazza d’Armi: un mercato coperto con uno spazio di circa 1500 metri quadrati.

Il resto della nuova struttura sorgerà più avanti, verso via Cristoforo Colombo, dove il progetto prevede una piazza e i posti per tutti gli ambulanti, sono previsti circa 155 stalli, più la seconda parte di mercato coperto, una superficie di circa 1000 metri quadrati che sarà destinata a negozi e servizi. Questo secondo lotto di lavori avrà un costo di oltre 10 milioni di euro ma sarà realizzato in una seconda fase.

Lavori in corso all’ex campo sportivo Parcheggi e stalli per gli ambulanti a piazza d’Armi

«Sono stati segnati gli stalli nella zona del parcheggio – spiega l’assessore Stefano Tombolini –. Lì procederemo con le assegnazioni agli ambulanti tramite sorteggio. Al momento sulla piazza sono già delimitate le aree di cantiere, delimitato parzialmente il campo sportivo con dei transennamenti, si sta procedendo con il taglio della vegetazione. Poi si passerà alla bonifica delle strutture radicali e agli scavi».

I primi lavori alla piazza del mercato sono cominciati proprio nella zona che ora verrà adibita anche a parcheggio e che permetterà, nella prima fase, il trasferimento degli ambulanti proprio in quella porzione di piazza. Mentre a progetto ultimato, con gli ambulanti che torneranno negli stalli definitivi, il parcheggio appena asfaltato e delimitato con strisce e stalli per gli ambulanti sarà trasformato in terminal per i bus provenienti da sud. Quelli che arrivano da nord, infatti, saranno destinati all’area ex Verrocchio, poco distante dalla stazione ferroviaria. Lo spostamento degli ambulanti permetterà così di utilizzare la parte superiore del mercato come cantiere per i lavori che interesseranno, appunto, tutta la zona dell’ex campo sportivo e la parte sottostante, verso l’attuale supermercato.