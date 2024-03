Ancona, marzo nel segno della donna e della parità di genere: le iniziative

ANCONA – Sono diverse le iniziative messe in campo dal Comune di Ancona in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne. L’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato alle pari opportunità, promuove e coordina, infatti, una serie di incontri e appuntamenti rivolti a tutti. Venerdì 8 marzo prossimo, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, a partire dalle ore 9 al Cinema Italia sarà proiettato il film C’è ancora domani di Paola Cortellesi.

A partire dal 6 marzo prossimo per tre mercoledì dalle 18.30 alle 21.30 al PalaBrasili di Collemarino si terrà un corso sulla prevenzione dei conflitti, la gestione delle situazioni critiche e l’autodifesa, naturalmente orientato alle donne. Ancora venerdì 8 marzo alla Sala Boxe della Mole Vanvitelliana alle 17.30 si svolgerà la conferenza Donne & Finanza, sull’educazione finanziaria come difesa dalla violenza economica, organizzato da Aief insieme al Comune di Ancona. Infine domenica 10 marzo l’iniziativa musicale degli Amici della Musica Guido Michelli alle 18 al Teatro Sperimentale con variazioni su un tema: la donna, con Le Pics Ensemble che proporranno un programma musicale interamente dedicato alle compositrici Marion Bauer, Amy Beach e Louise Farrenc.

La serie di iniziative è stata presentata stamattina a palazzo, con l’assessore Orlanda Latini, la commissaria pari opportunità della Regione Marche Eglantine Groppa, Lucilla Settimi per Donna & Finanza e, unico uomo, Remo Grassetti, direttore del corso che si terrà al PalaBrasili e head master del metodo Mas, presente anche la consigliera Annalisa Pini. «Con il mese di marzo dedicato alla donna – spiega Orlanda Latini – come assessorato pari opportunità presentiamo diverse iniziative che intendono focalizzare l’attenzione sulla parità di genere. Iniziamo proprio l’8 marzo con la proiezione del film di Paola Cortellesi, cui parteciperanno prefetto, questore, direttore dell’ufficio scolastico regionale, commissione pari opportunità della Regione e Comune di Ancona, un inno all’autodeterminazione e a lottare per vedere riconosciuti pari diritti e pari dignità, un film per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza domestica, sperando che la proiezione sia uno stimolo per ragazzi e ragazze a riflettere sull’urgenza di promuovere la piena uguaglianza di genere in ogni ambiente, dalla famiglia alla società, all’ambiente lavorativo».