Ancona, da Marina Dorica salpa la campagna di Matteo Ricci tra la gente in spiaggia

Il vento e il mare in burrasca non frenano l'iniziativa del candidato del centrosinistra. Che però è costretto a raggiungere le spiagge in auto

ANCONA – Il forte vento e il mare in burrasca non fermano la campagna elettorale di Matteo Ricci. Stamattina appuntamento a Marina Dorica ad Ancona per una visita a bordo del Pelikan, l’imbarcazione che pulisce i mari e che accompagnerà il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali lungo le spiagge delle Marche alla ricerca di consensi.

L’iniziativa è partita stamattina nonostante le condizioni meteomarine avverse: prima l’appuntamento con giornalisti in cui Ricci ha ribadito i concetti espressi nei giorni scorsi, poi un giro sul Pelikan in porto e, infine, l’appuntamento sulle spiagge dell’Anconetano a nord di Ancona, Palombina, Falconara e Senigallia, prima tappa del “Ricci on the Beach” nelle località raggiunte in auto dal candidato e dal suo entourage.

«Ci fanno votare d’estate, si poteva tranquillamente votare in autunno inoltrato, ma si voterà a fine estate – attacca Ricci –. Dunque noi andiamo dove c’è la gente, sulle spiagge ma anche in montagna, e lo faremo con quest’imbarcazione speciale, il Pelikan, per noi un manifesto galleggiante, perché vogliamo che il mare delle Marche diventi il mare più pulito d’Italia. Per fare questo occorre fare tanta prevenzione, occorre plastica e rifiuti pericolosi nei mari e nei porti, ma bisogna fare un grande lavoro anche sulle foci dei fiumi. Ripartiamo con un viaggio fortemente sostenibile, perché la sostenibilità è un elemento centrale del nostro programma. Ho parlato a tantissime persone, sono commosso per l’appoggio che migliaia di persone mi hanno dimostrato in questi giorni».

Ricci fa riferimento anche alla cena di Baia Flaminia con cui è partita la sua campagna elettorale in spiaggia e in montagna. Poi una considerazione sull’appuntamento di mercoledì prossimo, quando l’eurodeputato sarà ascoltato in procura a Pesaro, un indagine per cui si sente assolutamente tranquillo: «Quello che dovevo dire in pubblico l’ho già ripetuto diverse volte e mercoledì lo ribadirò in questo interrogatorio, con grande serenità e con la testa alta come sempre, perché non abbiamo nulla da temere. Conte? Ho apprezzato molto le sue parole, sono fiducioso che si possa continuare a lavorare insieme».

Poi Ricci torna a focalizzare la sua attenzione sulla campagna elettorale «perché non vorrei che questa vicenda diventasse una grande arma di distrazione di massa. Voglio ricominciare a parlare di sanità, perché le cose vanno male, voglio parlare di economia, perché le cose, purtroppo, vanno male anche lì, e voglio ricominciare a parlare di turismo. Oggi siamo in spiaggia, i primi dati che abbiamo sul turismo non sono incoraggianti, speriamo che la stagione si possa riprendere nella seconda parte.

Credo nel turismo come grande elemento di crescita lavorativa del nostro territorio. Al momento c’è molta occupazione, gli italiani hanno pochi soldi in tasca, riducono i giorni di vacanza, questo mi sembra l’andazzo della prima fase della stagione. Del resto scontiamo una carenza strutturale, quella degli stranieri, purtroppo siamo la penultima regione in Italia per la presenza di stranieri, e se gli italiani tirano un po’ la cinghia, è evidente che senza la presenza degli stranieri l’economia turistica delle Marche rischia di soffrire».

I dati Istat 2023, comunque, fotografano il turismo delle Marche, italiani e stranieri, al tredicesimo posto su venti regioni. Non benissimo, insomma, ma neanche così male se si considera che un gradino sopra, al dodicesimo posto, c’è la Sardegna, ambitissima meta vacanziera estiva.

«Nel segno del turismo – prosegue Ricci – rilanceremo il nostro progetto culturale, che non è Let’s Marche, che non vuol dire nulla, ma che è un progetto culturale legato al buon vivere, ciò che ci contraddistingue. E nel buon vivere c’è la questione ambientale e della sostenibilità. Per questo utilizzeremo quest’imbarcazione (il Pelikan, ndr) che ha a che fare con la sfida turistica e ambientale»