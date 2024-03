Allerta meteo per temporali nelle Marche, temperature in calo fino a 6 gradi

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità gialla per temporali valido fino alle 24 di oggi per la zona montana e costiera meridionale

Allerta meteo nelle Marche nella giornata di oggi per temporali sulle zone montane, collinari e costiere meridionali della regione. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità gialla valido fino alle 24 di oggi – 6 marzo. «È in atto il transito di una linea temporalesca – dice il meteorologo della Protezione civile, Stefano Sofia – in esaurimento già dal pomeriggio di oggi».

Una perturbazione che ha fatto crollare le temperature, scese mediamente «tra i 6 e gli 8 gradi». Da domani 7 marzo, è atteso un miglioramento delle condizioni meteorologiche, anche se potranno persistere precipitazioni residue e deboli lungo la fascia costiera, spiega il meteorologo.

«Nella giornata di domani le temperature saranno stazionarie nei valori massimi e in lieve calo nei valori minimi. Da venerdì è previsto invece un rialzo termico» spiega.

La giornata di sabato sarà all’insegna della stabilità, ma a partire da domenica è atteso un nuovo peggioramento.