Maltempo e cambiamento climatico, l’esperto di Univpm: «Con più energia in atmosfera fulmini più frequenti»

I fulmini sono uno dei fenomeni che accompagnano le ondate di maltempo che spaventano di più. Solo ieri in Versilia, stando a quanto riferito dalle cronache nazionali si è registrato un record di fulmini, ne sarebbero caduti più di 100 mila in 12 ore.

Il professor Giorgio Passerini, docente di Fisica Tecnica Ambientale all’Università Politecnica delle Marche, ci spiega cos’è esattamente un fulmine. «La scarica elettrica si crea per una forte differenza di potenziale tra atmosfera e suolo – spiega -. Per generarsi il fulmine ha bisogno di due condizioni: un’atmosfera con una tensione elevatissima e la presenza di un canale di molecole ionizzate che innescano la scarica vera a propria e ne permettono lo scarico. È come quando avviciniamo due fili elettrici, la scarica avviene quando questi sono vicini, alla stessa maniera i luoghi più pericolosi per i fulmini sono quelli in alto e all’aperto».

L’esperto si riferisce alle montagne, ma anche agli alberi e ai luoghi vicini all’acqua, come spiagge, rive di laghi e fiumi. Con il cambiamento climatico e «la maggiore energia presente in atmosfera anche i fulmini sono più frequenti» osserva.

Cosa fare e cosa non fare quando c’è un temporale? «In montagna bisogna evitare le creste (vette) e gli alberi che vengono attraversati dalla scarica sotto la corteccia con il rischio di esplodere. Se siamo al mare non bisogna assolutamente fare il bagno, ma allontanarsi dall’acqua e dagli ombrelloni che possono attrarre i fulmini e colpire le persone, causandone anche la morte». All’aperto è bene evitare anche l’utilizzo di ombrelli che se con punta metallica possono diventare parafulmini involontari.

«Se veniamo sorpresi da un temporale all’aperto, in montagna o in spiaggia, bisogna cercare subito riparo – prosegue -; se siamo in alta montagna e non ci sono rifugi nelle vicinanze, meglio stendersi a terra per evitare di essere colpiti dai fulmini. In casa, anche se si è protetti, è bene prestare attenzione, evitando di farsi la doccia o lavare i piatti durante un temporale con fulmini, come anche di utilizzare attrezzi elettrici, come aspirapolvere, computer, sono tra i comportamenti più pericolosi. Bisogna stare lontani anche dall’impianto elettrico e telefonico, dai quadri elettrici, dalle prese elettriche, specie se si abita in zone di campagna».

L’auto è un luogo sicuro per ripararsi? «Auto e case sono luoghi abbastanza sicuri. Anche nel caso in cui un fulmine colpisca un’auto, questo difficilmente causerà danni alla persona, piuttosto attraversa la carrozzeria. L’auto in presenza di temporali con fulmini si comporta come una gabbia di Faraday, un involucro metallico che fa da schermo all’elettricità».

Le Marche sono un’area soggetta ai fulmini? «Non c’è una statistica su questo, anche se per orografia presenta diverse aree in cui si possono scaricare».