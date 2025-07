Cresce il carrello della spesa, Cantori della Cna: «L’aumento del costo delle materie prime pesa su produttori e clienti»

L’inflazione torna a salire nel mese di giugno. Lo rileva a stima preliminare dell’Istat. A salire è soprattutto il carrello della spesa alimentare, mentre scende il prezzo dell’energia. L’inflazione sale all’1,7% contro l’1,6% di maggio. L’aumento dei prezzi al consumo su base mensile è dello 0,2% e dipende soprattutto dai prezzi degli alimentari che segnano un +3,5% (contro +3% di maggio). In flessione, invece, i prezzi del comparto energetico che scendono dal -2% al -2,5% per la decelerazione dei prezzi della componente regolamentata (che passa da +29,3% a +22,7%).

La stangata arriva dal carrello della spesa: alimentari, prodotti per la cura della casa e della persona, balzano dal +2,7% ad +3,1%, ad accelerare sono anche i prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +1,5% a +2,1%). Cresce anche l’inflazione di fondo che passa dal +1,9% di maggio al +2,1% di giugno.

«Nei primi mesi del 2025 si registra un nuovo aumento dei prezzi alimentari, nonostante molte delle cause scatenanti, come crisi energetiche, eventi climatici e tensioni geopolitiche, fossero già attive negli anni precedenti – spiega Andrea Cantori della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa di Ancona -. Il motivo principale è che i fattori di pressione non si sono esauriti, ma si sono evoluti o sommati. Basti pensare alle recenti tensioni sui dazi USA – UE, alle incertezze sul fronte Ucraino, alle attuali condizioni climatiche dei mesi di maggio – giugno».

Secondo il rappresentante della Cna «restano elevati i costi di produzione (energia, fertilizzanti, logistica), e la domanda globale per i beni agricoli non rallenta. In più, le tensioni commerciali internazionali mantengono alti i costi d’importazione, e la speculazione finanziaria sulle commodity agricole amplifica l’instabilità dei prezzi.

Il grano e il mais registrano raccolti abbondanti, ma con qualità variabile (es. grano duro a basso contenuto proteico), mentre i prezzi all’origine scendono, senza benefici immediati per i consumatori. Le uova restano care per via dell’aumento dei costi di mangimi e trasporto, e dell’effetto ritardato di precedenti epidemie aviarie».

Tra i prodotti che continuano a crescere c’è anche il cacao che già da tempo prosegue la sua salita.

«Il cacao ha raggiunto prezzi record a causa di gravi cali produttivi in Africa occidentale per siccità e malattie delle piante – dice -. Il burro è influenzato dai rincari del latte e dalla domanda stabile da parte dell’industria alimentare, con margini ridotti nella trasformazione. Questi aumenti – conclude – sono il risultato di dinamiche miste e stratificate, dove a fattori concreti (clima, costi, scorte) si affiancano meccanismi di mercato più opachi, come la speculazione. Il risultato è quello di un aumento dei prezzi generalizzato delle materie prime che purtroppo alla fine si scarica sui nostri produttori e in parte sui clienti».