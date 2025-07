Ancona, inaugurato il nuovo studentato Libertas. Ma la città punta a quota mille posti

ANCONA – Venti nuovi posti letto nello studentato Libertas in piazzale della Libertà ad Ancona: il totale raggiungerà quota 46 all’avvio del prossimo anno accademico, per poi salire a 90 entro ottobre 2026, sempre nella medesima struttura, ma la città punta dritta a superare i mille posti disponibili, entro il 2028.

L’inaugurazione si è svolta stamattina nel nuovo complesso residenziale Libertas, realizzato dalla Jhs srl con il supporto economico del ministero dell’università e della ricerca. Le sistemazioni sono distribuite in vari alloggi, sei delle quali in accordo con Erdis Marche e destinate a studenti meritevoli, secondo i parametri del diritto allo studio stabiliti dall’organismo regionale.

Per Ancona rappresenta un avanzamento importante verso un ampliamento necessario: sino a due anni fa, infatti, le sistemazioni studentesche erano 350, attualmente sfiorano le seicento e l’obiettivo del Comune di Ancona, della Regione Marche e dell’Erdis, è di superare quota mille nel minor tempo possibile.

La scarsità di posti letto per universitari ad Ancona rispecchia la situazione di Macerata, con cifre analoghe, mentre a Camerino i posti disponibili sono circa 1200 e oltre 1300 a Urbino.

L’inaugurazione del nuovo complesso Libertas rientra nel progetto, presentato durante l’incontro con la stampa di stamattina, che prevede di aggiungere agli attuali 600 posti circa, altri 797 entro il 2028 (di cui 239 convenzionati Erdis) più 193 di Erdis in via Saffi, in via Scosciacavalli e in via Cardeto, quasi mille, «il triplo di quanto realizzato ad Ancona in quarant’anni» come ha evidenziato l’assessore comunale dorico Marco Battino durante la conferenza stampa.

Una stanza dello studentato

«Questa inaugurazione è frutto di una rete istituzionale molto forte, Regione, Erdis, Comune, ateneo e soggetti privati – ha spiegato Agnese Sacchi, presidente Erdis Marche –. Noi come Erdis prima ovviamente pensiamo ai borsisti, Isee sotto i 24mila euro e Ispe sotto i 50mila. Ma le disposizioni del Dm 481 ci permettono di avere una parte di posti in convenzione, dunque il resto saranno a disposizione degli studenti a pagamento con tariffe calmierate, più basse almeno del 15% del valore medio di mercato».

«Siamo orgogliosi di questa inaugurazione, un passaggio vitale per Ancona che vogliamo diventi davvero una città universitaria – ha aggiunto il sindaco Daniele Silvetti –. I posti letto per i borsisti sono una condizione indispensabile, di fronte a una popolazione universitaria di 17mila studenti è una sfida quotidiana. Due anni fa questa città aveva poco più di 350 posti letto. Arriveremo a 600 per l’inizio del prossimo anno accademico, e riuscire ad averne altri mille entro il 2028 sarebbe una vera dimostrazione di capacità di governo del territorio».

«Una risposta alle esigenze della popolazione universitaria fuori sede, situazione sempre più drammatica – ha spiegato Dino Latini, presidente dell’assemblea legislativa delle Marche –. Abbattere il costo degli studenti fuori sede attraverso servizi come questo significa anche dare una risposta ai tanti ragazzi che vengono a studiare nelle Marche».

«I numeri dei posti letto nelle varie città universitarie delle Marche dicono che c’è una carenza strutturale in due città: Ancona e Macerata – ha spiegato l’assessore regionale Goffredo Brandoni –. Avere studentati disponibili in queste città, come a Camerino e Urbino, ci porterebbe ad avere più studenti nelle Marche e ci permetterebbe anche di contrastare il calo demografico. Dobbiamo essere più attrattivi, accogliere più studenti, che poi magari andranno a lavorare da un’altra parte, ma nel frattempo si saranno innamorati della nostra regione e ci torneranno per le vacanze».

Brandoni ha anche sottolineato il fatto che la Regione, per chi viene ospitato negli studentati, spende 2280 euro al mese per dieci mesi per ciascuno studente. Hanno partecipato alla presentazione e al taglio del nastro, tra gli altri, anche l’assessore regionale Chiara Biondi e il pro rettore vicario dell’Univpm Marco D’Orazio.