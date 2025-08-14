Fiocco rosa in casa di Gimbo Tamberi e Chiara: è nata la piccola Camilla

ANCONA – La medaglia d’oro più personale e preziosa di Gianmarco Tamberi è venuta alla luce attorno alle 14 di oggi pomeriggio all’ospedale Salesi. Pesa 3,2 chilogrammi e si chiama Camilla: è la figlioletta di Gimbo e Chiara, la piccola che ha voluto accorciare i tempi e uscire a vedere la sua mamma e il suo papà con qualche giorno d’anticipo rispetto alla data prevista.

All’ospedale Salesi i genitori di Chiara Bontempi e la mamma di Gianmarco Tamberi insieme al compagno. Assente, invece, come era lecito attendersi, il papà del campione di salto in alto, visti i rapporti non proprio idilliaci che intercorrono tra i due. È stata comunque una giornata indimenticabile per Gimbo come per tutta la sua famiglia. La nascita di Camilla, tra l’altro, arriva ad appena due giorni di distanza dal trentesimo compleanno di mamma Chiara, che è stato celebrato martedì scorso, 12 agosto.

Una scelta di tempo davvero perfetta, da grande performer, come papà Gimbo, o magari come nonna Sabrina, capace di rendere ancora più speciale questo momento per la coppia anconetana. Che a differenza di altre circostanze, almeno per adesso, ha deciso di mantenere riservata la circostanza, di condividerla solo in famiglia, di non dare immagini in pasto ai social. Tutto nella privacy, insomma, per rendere il momento ancora più bello e indimenticabile, condividendolo con gli affetti più veri e più vicini.

Per Gianmarco un traguardo davvero importantissimo, nelle ultime settimane la sua emozione per l’attesa di diventare papà era divenuta palpabile. Così oggi alle 14, con l’arrivo alla meta di Camilla, per lui e per Chiara, che della gravidanza hanno condiviso praticamente ogni istante, è arrivata quest’attesa ed emozionante medaglia d’oro. E chissà che la piccola Camilla ora non possa dare al saltatore anconetano stimoli ancora maggiori in vista dei prossimi obiettivi sportivi.

Sulla sua agenda ci sono due appuntamenti di Diamond League, il 16 agosto in Slesia e il 22 agosto a Bruxelles, ma il 16 è davvero molto vicino e potrebbe essere il giorno in cui la coppia tornerà a casa dal Salesi nell’abitazione del Barcaglione con la figlioletta. Difficile, dunque, che Tamberi prenda parte al primo appuntamento, mentre non potrà mancare al secondo, ultimo test in vista dei Mondiali d’atletica previsti a Tokyo dal 13 settembre.