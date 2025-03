Ancona, la fiamma olimpica farà tappa in città

In vista delle Olimpiadi invernali, la fiamma, accesa a Olimpia, in Grecia, giungerà in Italia per percorrere oltre 12 mila chilometri, attraversando tutte le regioni e province

ANCONA – Farà tappa ad Ancona il Viaggio della Fiamma Olimpica, evento iconico e simbolico che segna l’arrivo in Italia dei giochi. La tappa nel capoluogo marchigiano è prevista per domenica 4 gennaio 2026, a metà del viaggio che partirà da Roma il 6 dicembre 2025 e arriverà a Milano il 6 febbraio 2026.

La Fiamma, accesa a Olimpia, in Grecia, giungerà in Italia per percorrere oltre 12 mila chilometri, attraversando tutte le regioni e province italiane. Per i sessantuno giorni dell’evento, i tedofori si passeranno la fiamma in staffetta, per giungere, ogni sera, all’accensione del braciere nella città di tappa, momento conclusivo e celebrazione delle attività della giornata.

Tutti i cittadini possono essere parte attiva di questo evento, che sarà un’occasione importante per la promozione dello sport come strumento di inclusione sociale, in grado di abbattere barriere e creare legami tra le diverse comunità, rafforzando il senso di appartenenza e di condivisione. Le candidature per partecipare alla staffetta come teodofori per la tappa di Ancona, con la possibilità di vivere l’emozione di portare la torcia olimpica e paralimpica, possono essere presentate on line, iscrivendosi al link https://milanocortina2026.olympics.com/de/die-gro%C3%9Fe-reise.

Per collaborare all’organizzazione della manifestazione, il Comune di Ancona firmerà una convenzione con la Fondazione Milano Cortina. Il Comune contribuirà alla riuscita dell’evento con una serie di azioni, come ad esempio il coordinamento con la polizia locale per il controllo del territorio, la gestione dei punti di ritrovo dei teodofori, la condivisione del calendario delle attività di promozione, il coordinamento e l’assistenza dei servizi medici, ambulanze, Vigili del Fuoco a livello locale.

«Avere una tappa regionale della Fiamma Olimpica ad Ancona – afferma l’assessore allo Sport Giovanni Zinni – è meraviglioso e straordinario. Abbiamo la certezza di essere in grado di organizzare una grande accoglienza per i tedofori e per l’evento, insieme con la fondazione Milano Cortina, con il Coni e con il Comitato italiano paralimpico. Il braciere che sarà acceso con un grande gesto simbolico non è solo un braciere di pace, ma anche di valori che riecheggiano nell’eternità e che appartengono a tutti i popoli del mondo.

Questo va veramente al di là di ogni considerazione politica. Da sempre ciò che ha fermato le guerre del mondo sono state proprio le Olimpiadi. Al di là di questo messaggio, c’è poi anche quello dell’eccellenza dello sport, che Ancona ha sempre accolto, perché ha avuto sempre moltissimi atleti, in moltissime discipline, che sono riusciti a cimentarsi nelle Olimpiadi. Quindi insieme costruiremo questo percorso che farà sì che anche Ancona sia tra i protagonisti di queste Olimpiadi invernali».