Ferragosto, ecco le mete preferite dai marchigiani. «Si muoveranno sempre di più all’estero»

Per Ferragosto «i marchigiani si muoveranno» sia in Italia che «sempre di più all’estero». Lo spiega Ludovico Scortichini, coordinatore del tavolo regionale sul Turismo di Confindustria Marche. «Rispetto agli altri anni – rileva – c’è una minore concentrazione su agosto delle partenze, soprattutto sul lungo raggio (le mete più lontane, ndr). C’è una maggiore destagionalizzazione delle vacanze, con le partenze che si stanno spalmando anche in altri periodi dell’anno e questo consente di affrontare i viaggi con meno stress perché si evitano fenomeni come overbooking per effetto della concentrazione di tanti passeggeri in poche date».

Invece per quanto riguarda i viaggi più brevi e gli arrivi nelle Marche questi «sono più concentrati nel mese di agosto». A viaggiare sono soprattutto i vacanzieri di «fascia medio alta, mentre la fascia media ricorre soprattutto alle opzioni extra alberghiere fra le quali ad esempio le abitazioni di familiari o amici, soluzioni più economiche».

Le mete preferite dai marchigiani per Ferragosto sono soprattutto il «Mediterraneo che cresce di circa un 2-3% e il lungo raggio che cresce in maniera molto forte, il dato nazionale è di circa un +14%». Nel lungo raggio «crescono moltissimo Africa, Kenya, Tanzania, Giappone, Indocina, sul Mediterraneo tengono Egitto, cresce la Grecia, mentre registra un calo la Spagna. In decrescita anche gli Stati Uniti».

Le Marche sono a rischio overbooking? «Credo che non ci siano quest’anno problemi di overbooking, perché da una parte è comunque una stagione buona, ma non sicuramente come quella del 2021, quando dopo la pandemia alcuni imprenditori avevano preso più prenotazioni rispetto alle capienze e c’erano stati casi di overbooking. Oltretutto quest’anno a livello nazionale la fascia media e medio-bassa si muove di meno e per le ferie si orienta sulle abitazioni di parenti e amici. Questo limita il rischio di ‘malpractice’ come l’overturismo, tipico delle destinazioni di massa o dei periodi con picco di stagionalità».

Nelle Marche ci sono mete alternative alle consunte che stanno crescendo? «Nelle Marche c’è ancora tanto da scoprire, anche se sono una regione piccola e gli asset sono più o meno sempre gli stessi. Quando sarà pronta la segnaletica dei cammini lauretani avremo una meta diversa e nuova rispetto a quelle presenti ad oggi per esempio in termini di cammini francescani o cammini della marca», L’auspicio di Scortichini è anche quello della realizzazione di «nuove mete ‘attive’ come quelle sportive».