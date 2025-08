Falconara, la spiaggia scalda i motori: Festa del Mare, Color Day, fuochi di Ferragosto e serate danzanti

FALCONARA – Festa del mare, Color Day, fuochi di Ferragosto e una settimana no stop per fare musica sull’arenile: l’estate falconarese tocca lo zenit e la spiaggia diventa protagonista.

Tanti gli eventi organizzati dal Comune di Falconara per animare il periodo più vacanziero dell’anno, cui si aggiungono le serate danzanti degli stabilimenti balneari, che in base al regolamento comunale potranno fare musica di sera tutti i giorni dall’11 al 17 agosto, fino alle 2 di notte, in deroga ai limiti sonori imposti dalla legge.

Quanto agli eventi organizzati dall’amministrazione comunale si parte domenica 10 agosto con la tradizionale Festa del mare: il primo dei due appuntamenti prevede alle 10 del mattino la celebrazione della Santa Messa nel tratto di spiaggia libera a nord rispetto all’uscita del sottopasso di Palombina Vecchia, vicino all’associazione sportiva dilettantistica Nautica Sport di Palombina Vecchia. Seguirà la processione delle barche nel mare antistante il litorale falconarese e il lancio della corona in onore dei Caduti del Mare, cui parteciperanno le marinerie di Falconara. La statua della Madonna dei pescatori resterà in spiaggia fino alle 18, per poi ragigungere via mare la Rocca. Qui sarà portata in processione in via Lungomare di Rocca Priora, per terminare la giornata con la Santa Messa, che sarà celebrata alle 21.15 in piazza Pionieri di Rocca Mare. La giornata è realizzata con la collaborazione di Società Nazionale Salvamento, ASD Nautica Sport Palombina Vecchia, Lega Navale, Proloco Pionieri Rocca Mare, Anmi, Associazione Pesca Sportiva Villanova, Associazione Pesca Sportiva Jolly Sport, la parrocchia di San Giuseppe e quella di Sant’Antonio di Padova.

Il 14 agosto tornerà il Color Day: nella spiaggia libera davanti all’ex piattaforma Bedetti, a partire dalle 16, i partecipanti potranno divertirsi con il colore, al ritmo della musica, un pomeriggio dedicato a grandi e piccini. Ai primi mille partecipanti saranno distribuite gratuitamente le bustine di colore, realizzate con materiale vegetale e quindi non inquinanti.

L’evento clou dell’estate in riva al mare è fissato come da tradizione per la serata del 15 agosto: a partire dalle 23 comincerà il tradizione spettacolo pirotecnico, che avrà base al pontile della zona Disco ma come di consueto sarà visibile da tutta la costa di Falconara e dei Comuni limitrofi. Un appuntamento che ogni anno richiama a Falconara migliaia di persone, molte delle quali scelgono di trascorrere tutta la giornata in spiaggia e di cenare in riva al mare in attesa dei fuochi.

«Si tratta di tre eventi che caratterizzano l’estate falconarese e che anche in passato hanno saputo catalizzare l’interesse di residenti e turisti – commenta l’assessore a Cultura e Turismo Marco Giacanella –. L’appuntamento con la Festa del Mare del 10 agosto vuole valorizzare la tradizione marinara di Falconara, la sua storia e la sua cultura. Gli eventi del Color Day e dei fuochi di Ferragosto rappresentano l’occasione di divertirsi e, per l’amministrazione, un modo per valorizzare la spiaggia sotto il profilo turistico, grazie all’arrivo sul litorale di Falconara di migliaia di persone anche dai territori vicini».