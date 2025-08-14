Erap Marche, Sergio Cinelli nuovo presidente

ANCONA – Sergio Cinelli, 49 anni, di Ascoli Piceno, è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione di Erap Marche, ente regionale per l’abitazione pubblica.
La nomina si è resa necessaria a seguito delle dimissioni dalla carica di presidente di Saturnino Di Ruscio del 4 agosto scorso.
Il consiglio di amministrazione è dunque attualmente composto da:
Sergio Cinelli, presidente. Consiglieri: Giovanni Angelini, Giulietta Capriotti, Saturnino Di Ruscio, Stefano Gatto, Anna Giacò, Andrea Petracci.