Erap Marche, Sergio Cinelli nuovo presidente
Ancona-Osimo
Ancona-Osimo Ascoli Piceno-Fermo Attualità

Erap Marche, Sergio Cinelli nuovo presidente

Succede a Saturnino Di Ruscio, dimessosi il 4 agosto scorso

Di Redazione -
Sergio Cinelli
Sergio Cinelli

ANCONA – Sergio Cinelli, 49 anni, di Ascoli Piceno, è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione di Erap Marche, ente regionale per l’abitazione pubblica.

La nomina si è resa necessaria a seguito delle dimissioni dalla carica di presidente di Saturnino Di Ruscio del 4 agosto scorso.

Il consiglio di amministrazione è dunque attualmente composto da:

Sergio Cinelli, presidente. Consiglieri: Giovanni Angelini, Giulietta Capriotti, Saturnino Di Ruscio, Stefano Gatto, Anna Giacò, Andrea Petracci.

Ti potrebbero interessare