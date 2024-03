Elezioni amministrative a Osimo, Achille Ginnetti si presenta con la sua Progetto Osimo futura

Il consigliere comunale: «Osimo merita serenità. Guardiamo a quelle forze che come noi hanno uno scheletro prevalentemente civico. In questo momento vediamo solo quelle dell'ingegner Sandro Antonelli»

OSIMO – Achille Ginnetti, medico, consigliere comunale, si candida con il suo Progetto Osimo futura per le elezioni amministrative di Osimo dell’8 e 9 giugno.

Ginnetti, accanto al presidente di Pof Giuseppe Orlandi, oggi (6 marzo) nella sede di via Molino Mensa ha detto: «Non si presenta solo Achille Ginnetti. Noi presentiamo un progetto, un programma per la città che riporti Osimo al centro del territorio a sud di Ancona, che ha come priorità la progettualità, che dia risposte a livello sociale, dei servizi, dell’ambiente e non solo. Sappiamo che da soli non possiamo competere con due forti coalizioni che si ripresenteranno, alle quali però diamo la completa responsabilità di aver creato un clima politico divisivo. Molte volte sembra che l’interesse di parte sia prevalente rispetto all’interesse collettivo. Osimo merita di più, merita serenità. Le scelte devono essere prese nella condivisione, anche nel dibattito. Guardiamo quindi a quelle forze che come noi hanno uno scheletro prevalentemente civico e che condividono le nostre linee guida. In questo momento vediamo solo le liste dell’ingegner Sandro Antonelli, persona moderata, e siamo disponibili a un confronto con lui».

Ginnetti non crede che tutto il centrodestra (FdI, Lega e Fratelli d’Italia) corra unito con le Liste civiche e Antonelli stesso con un unico candidato (per cui si è fatto il nome dell’imprenditore Francesco Pirani, ex vicesindaco delle amministrazioni Latini). Per questo tende la mano ad Antonelli, pronto a discutere sulla scelta del candidato qualora ci fosse accordo.

La coordinatrice delle Liste Civiche Monica Bordoni commenta: «Un candidato unitario per tutto il centrodestra, con l’obiettivo di riportare Osimo ai livelli che merita, sconfiggendo la coalizione di centrosinistra che da dieci anni governa – male – questa città. Io sarei stata la candidata a sindaco delle Liste Civiche, legittimata dal risultato delle primarie del 2023 dopo l’addio di Sandro Antonelli, autore di un tentato golpe ai danni del nostro gruppo. Preso atto dell’impossibilità di procedere come candidatura in solitaria, per senso di responsabilità e per rispetto civico del movimento del quale faccio parte da sempre, ho deciso di compiere due passi indietro».

Già presentata ufficialmente per il centrosinistra, con l’appoggio del Movimento cinque stelle, la candidata Michela Glorio, attuale assessore.