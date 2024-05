Croce Gialla di Ancona protagonista dei Ciriachini 2024 e della Fiera di San Ciriaco

Ciriachino d’argento al presidente Alberto Caporalini e non solo. Oltre 80 volontari in campo nel periodo della Fiera, durante la quale sarà inaugurata una nuova ambulanza

ANCONA – Mai come quest’anno la Croce Gialla di Ancona sarà grande protagonista alla tradizionale Fiera di San Ciriaco in programma dal 1° a 4 maggio.

Il presidente Alberto Caporalini riceverà dalle mani del sindaco Daniele Silvetti il Ciriachino d’argento per i 41 anni di attività da volontario e i 23 in veste di presidente dell’associazione. I Cirichiani, le benemerenze della città d’Ancona, andranno anche a Curina Enrico, per i 50 anni di volontariato sempre in Croce Gialla, e a Claudio Comirato e Giovanni Frittelli per aver salvato la vita a una persona colta da malore all’interno dell’abitazione la sera del 9 giugno del 2023.

I riconoscimenti saranno consegnati la sera del 4 maggio alle 19 in piazza del Papa.

Sempre nella giornata del 4 maggio, questa volta a piazza Diaz, ci sarà la tradizionale tombola di San Ciriaco, evento organizzato sempre dalla Croce Gialla di Ancona e presentato da Roberto Cardinali. La tombola avrà un valore di 1.500 euro, la cinquina 300, 200 euro per la quaterna mentre al terno verranno riconosciuti 150 euro. Montepremi che in parte è stato sovvenzionato dal bar gelateria piazza Diaz 7 ad Ancona e dall’Eni Cafè in via della Montagnola oltre che dalle Grafiche Ripesi. Personale della Croce Gialla presente in fiera che venderà le cartelle della tombola.

Prima dell’estrazione prevista per le 19 ci sarà la cerimonia per l’inaugurazione di una nuova ambulanza donata da Olga Fofi, una signora di Ancona, e che verrà messa a disposizione della centrale operativa del 118. Un mezzo di ultima generazione dotato di ogni confort e attrezzatura sanitaria.

La Croce Gialla di Ancona nel periodo della fiera gestirà una serie di postazioni sanitarie presenti lungo il percorso con il coinvolgimento di oltre 80 volontari. Un impegno enorme che vedrà la partecipazione parziale di altre pubbliche assistenze della zona per una Fiera di San Ciriaco in cui sono attese oltre 100.000 persone