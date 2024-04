Ancona, il Comune potenzia il welfare sport per le famiglie meno abbienti

ANCONA – Nessun taglio alle risorse per il welfare sport da parte del Comune di Ancona, anzi, mille euro in più. È emerso ieri in consiglio comunale in seguito a un’interrogazione del consigliere Giacomo Petrelli. Quest’ultima ha permesso al vicesindaco Giovanni Zinni di fare chiarezza in merito ai fondi destinati al welfare per i minori di famiglie disagiate.

«Il welfare sport prevede l’erogazione di contributi per ragazzi minori residenti ad Ancona che fanno parte di famiglie a basso reddito – ha detto Giacomo Petrelli –. La precedente amministrazione aveva stanziato 40mila euro per 250 domande, poi con un’integrazione s’era arrivati a superare le 400 domande. Un comunicato di novembre 2023 diceva che era stato potenziato il progetto welfare sport 2023-24, ma non mi risulta sia così, ci sono solo 36mila euro e 183 ragazzini idonei hanno visto non concedere loro il contributo, chiedo con forza che nella prossima variazione siano previste risposte, e chiedo alla giunta cosa si intende fare».

Dall’intervento di Giovanni Zinni è emerso però che i fondi dedicati al progetto welfare sport saranno incrementati e raggiungeranno quota 41mila euro: «In precedenza – ha spiegato il vicesindaco – questo stesso stanziamento (fondi del 2023) era stato utilizzato dalla precedente amministrazione per coprire il bando relativo agli anni 2022-23, rendendolo indisponibile per l’annualità 2023-24 che invece, allo stato attuale, è in fase di liquidazione grazie al ripristino da parte dell’amministrazione Silvetti. Inoltre, a differenza delle precedenti amministrazioni, abbiamo aumentato i fondi nella dotazione iniziale in bilancio di previsione 2024, da 10mila a 15mila euro. Dunque in questi giorni liquideremo il bando 2023-24 con una integrazione di 5mila euro che si aggiungeranno ai 36mila già previsti e votati con l’assestamento di bilancio 2023, per un totale di 41mila euro, che rappresenta una somma superiore di mille euro rispetto agli stanziamenti storici delle precedenti amministrazioni. Inoltre, per la realizzazione del bando 2024-25 si partirà da una dotazione iniziale di 10mila euro che verrà integrata dalle variazioni che sono in corso di definizione, visto che siamo soltanto ad aprile».

Il progetto welfare sport prevede contributi alle famiglie in particolari condizioni di Isee per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli. Destinatarie le famiglie residenti nel comune di Ancona il cui Isee sia pari o inferiore a 13mila euro e in cui si trovino uno o più ragazzi minori di età.