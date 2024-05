Ciriachini 2024, cerimonia in piazza del Plebiscito: ecco i benemeriti di Ancona

La cerimonia cittadina si svolgerà in una nuova location, in piazza del Plebiscito, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari

ANCONA – I Ciriachini, ovvero le civiche benemerenze 2024 assegnate dall’amministrazione comunale di Ancona, -saranno consegnate come di consueto il 4 maggio, Festa del Patrono, San Ciriaco. La cerimonia cittadina si svolgerà in una nuova location, in piazza del Plebiscito, alle ore 19, alla presenza delle massime autorità religiose, civili e militari.

La scelta della benemerenza principale, con medaglia d’oro, è caduta su:

Comando provinciale Vigili del fuoco di Ancona per l’attività svolta in conseguenza al sisma del 9 novembre 2022. Il Comando Provinciale di Ancona ha effettuato oltre 2500 verifiche statiche, principalmente concentrate nel Comune di Ancona 90%). Tali attività sono state svolte impegnando 11 squadre di tecnici verificatori provenienti anche da altri Comandi (anche extraregionali), nonché richiamando in servizio giornalmente circa il 50% del personale operativo effettivo, principalmente della sede centrale di Ancona. Sono state effettuate mediamente 200 verifiche statiche giornaliere nel periodo di massima attività, e numerosi interventi di rimozione parti pericolanti dagli edifici.

Al maestro pasticcere di origine siciliana Salvatore Lo Faro la giunta comunale ha assegnato la medaglia d’argento. Anconetano di adozione, da mezzo secolo una autorità assoluta in materia di torte, nel 1976 ha aperto il suo storico “atelier della dolcezza” in via Isonzo, dove nascono capolavori dell’arte dolciaria. Oltre alle star dello spettacolo ha servito Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI ideando monumentali torte, che ha concepito anche per la Regina Elisabetta e per personaggi del calibro di Virna Lisi, Nino Manfredi. Le sue sculture in pasta reale sono vere e proprie opere d’arte. Nel febbraio scorso la sua Dolceria è stata inserita nella Lista TOP 100 delle migliori pasticcerie d’Italia

Medaglie d’argento anche a:

Adelchi Tonucci. Cofondatore della Società Pugilistica Umberto Pittori nel 1968, Dirigente Regionale Feder. Pugilistica Italiana (FPI) dal 1970 al 1975, è punto di riferimento del pugilato marchigiano. Gli è stata conferita nel 2022 la Stella d’Oro Dirigenti del CONI (Stella di Bronzo nel 2004 e d’Argento nel 2008); nel 1980 è stato l’artefice della fusione UPA-Pittori, società dorica di cui è stato Presidente fino al 2005. Direttore Generale Conero Volley dal 2004 al 2008, Team Manager Ancona Calcio nel 2005, ha fondato l’Accademia Pugilistica Dorica nel 2006. Tra il 2018 e il 2020 ha insegnato Pugilato al Liceo Cambi-Falconara; ha promosso iniziative per la promozione e divulgazione del pugilato con la Onlus Marco Vive per categorie disagiate (tutt’ora in essere). Cavaliere del Sovrano Ordine Militare Costantiniano, oggi Resp. Tecnico della “Dorica 2006”, può vantare una età anagrafica e anzianità di servizio tra le più importanti d’Italia.

Alberto Caporalini, volontario della Croce Gialla Ancona dal 1983, nominato Consigliere con carica di Economo nel 1994, e dal 2001 è diventato Presidente della Croce Gialla Ancona, svolgendo la propria attività in Croce Gialla da 41 anni complessivi fino ad oggi, di cui 23 di cui 23 come Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Benito Osimani, classe 1936, assunto giovanissimo al Cantiere Navale di Ancona, quando capisce che al Cantiere (anni ’50) esistevano i reparti più insalubri destinati ai più attivi dal punto di vista sindacale sceglie di impegnarsi nella CISL, per la sua FIM dei metalmeccanici, una sigla che l’accompagnerà lungo tutta la sua traiettoria sindacale. Negli anni ’60 assumerà l’incarico di Segretario Provinciale, negli anni ’70 aderirà al movimento unitario e diverrà Segretario della FLM, che ha unificato i Metalmeccanici: è un protagonista del processo verso l’unità sindacale a livello nazionale. In pensione, si apre alla nuova esperienza della Adiconsum Ancona, a difesa dei consumatori, dove si impegna fino al livello regionale.

Filotea Soc. Coop – Francesco Severoni. Il piccolo pastificio artigianale di Ancona, sito in Via I Maggio 56, produce pasta all’uovo seguendo l’antica ricetta marchigiana. La grande cura nella scelta delle materie prime, 100% italiane, nella lavorazione e confezionamento, fanno della pasta Filotea una eccellenza oggi riconosciuta nel mondo, con prodotti distribuiti in oltre 70 Paesi. Per aumentare la diffusione della tradizione marchigiana hanno creato uno spazio nel quale, oltre a vendita e degustazione di pasta e altri prodotti artigianali del territorio, organizzano corsi di formazione. Diversi gli incontri organizzati con partners quali AIS e Slow Food per diffondere il gusto della tradizione e una cultura alimentare corretta.

Francesco Corvaro. Di origine jesina, è Professore associato di Fisica tecnica industriale UnivPm, vanta competenze ed esperienza nei settori della transizione energetica ed ecologica e del cambiamento climatico e rappresenterà l’Italia ai negoziati internazionali che riguardano le politiche ambientali come inviato speciale per il clima della Farnesina: l’investitura è stata decisa il 3 agosto 2023 dai ministri Tajani (Esteri) e Fratin (Ambiente). Ha conseguito la Laurea in Ingegneria meccanica alla UnivPm nel 2002, cui è seguito un dottorato di ricerca; visiting professor alla Catholic University di Washington, sono da citare anche i suoi lavori con la Virgin Galactic con sede in California (per ricerche scientifiche per missione spaziale, inclusi effetti della gravità sul corpo umano). Membro dal 2021 della Struttura commissariale sisma 2016 della presidenza del Consiglio, in qualità di esperto del settore energetico, dal 2022 è stato nominato membro del Comitato consultivo sulle politiche energetiche regionali delle Marche.

Numerosi, a seguire, i cittadini e le associazioni ritenuti meritevoli dei riconoscimenti civici:

Istruttori Area salute Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona. Le attività di formazione e informazione degli Istruttori Area Salute CRI_Com. di Ancona, riescono a coinvolgere un vasto pubblico tra studenti, insegnanti, cittadini, creando una rete di persone pronte ad agire in caso di necessità. Il loro impegno instancabile, a titolo gratuito, a favore della Comunità locale ha consentito la diffusione di pratiche e tecniche di pronto soccorso che hanno reso Ancona un luogo più sicuro perché pronto a fronteggiare eventuali emergenze.

Sandro Rocchetti. Ingegnere e insegnante è socio fondatore della Cooperativa pescatori “Portonovo Pesca Srl”: ne è stato il primo Presidente, fino al 2000, contribuendo alla nascita del marchio Slow food “Mosciolo Selvatico di Portonovo” con un impegno costante e instancabile profuso per lo sviluppo di una delle eccellenze del territorio (oggi riconosciuta a livello internazionale) anche con incontri formativi nelle scuole primarie di Ancona e in trasmissioni tv nazionali e internazionali, con una visione sia imprenditoriale, sia di salvaguardia delle risorse ambientali.

Antonio Carletti. Presidente pensionati Coldiretti Marche, volontario presso gli Istituti Penitenziari di Ancona, sede Barcaglione, ha profuso impegno dedizione e passione nell’opera rieducativa di organizzazione e coordinamento delle attività agricole del locale orto sociale, con numerosi detenuti coinvolti nell’attività agricola e nei mercatini del territorio, donando sostegno paterno ai detenuti. Gli Operatori penitenziari con cui collabora ne apprezzano le doti umane e professionali, forza morale e l’instancabile dinamicità nonostante l’età avanzata.

Caritas Diocesana Ancona. In questi anni di cammino e collaborazione al trattamento in Istituto con le persone detenute ha dimostrato di non restare mai indifferente alle loro numerose richieste di aiuto, delle loro famiglie, degli operatori del trattamento, rispondendo sempre alle richieste con umanità e profondo, generoso impegno civile, nella costante adesione ai valori di solidarietà e fraternità cristiana

Patrizio Magistrelli. Fisioterapista e masso terapeuta, ha seguito, e segue, la passione ereditata dal padre per la cura muscolare tendinea di tantissimi atleti e cittadini (anconetani e non), distinguendosi negli anni nella sua attività lavorativa e sociale quale esempio di grande professionalità, occupandosi da oltre 40 anni della salute e della riabilitazione e avendo affiancato per diverse stagioni lo staff dell’Anconitana nel ruolo di massaggiatore. E’ riuscito numerose volte a riportare in brevissimo tempo gli atleti in campo e ha riabilitato persone di ogni età con traumi muscolari e ortopedici.

Lina Scarafaggi. Laureata in Sociologia e Pedagogia, e con titoli di studio nel campo giuridico-economico: dipendente INPS prossima alla pensione, dal 2002 ha svolto con costanza il suo ruolo di sostegno alle persone in stato di bisogno sia in qualità di dipendente dell’ente Previdenziale (confrontandosi efficacemente con interlocutori istituzionali e l’utenza), sia come cittadina nel volontariato, operando assiduamente in associazioni a tutela degli ultimi. Organizzando regolarmente serate di beneficenza a favore di Iom, e poi Caritas in collaborazione con Arcidiocesi, ha ricevuto Onorificenza di Cavaliere OMRI e Ufficiale OMRI.

Simone Ambrosi. Già dipendente della Regione Marche ed ex calciatore, a causa di un arresto cardiaco e successiva diagnosi di malattia aritmica rara al cuore, nel 2013 gli è stato impiantato un defribillatore sottocutaneo, e nel 2016 ha fondato Unbeatables Odv, associazione di ex atleti e sportivi con cardiomiopatie congenite, promuovendo progetti di cardioprotezione della città, con formazione ai cittadini per il primo soccorso e conoscenze per la prevenzione della Morte Cardiaca Improvvisa. Con il progetto “Una scossa al cuore” l’associazione si è allineata al Progetto del Comune “Ancona Città Cardio Protetta”, donando, mediante raccolte fondi, 16 totem con defibrillatori a protezione dei cittadini dorici

Enrico Curina, già operaio al tubificio Maraldi di Ancona, volontario della Croce Gialla per oltre 50 anni, ha indossato la divisa con continuità, di giorno e nei servizi notturni, organizzando anche una squadra di volontari residenti nel quartiere di Torrette. Il suo ultimo servizio (per sopraggiunti limiti di età, 80 anni), lo ha svolto nella notte tra il 14 e il 15 gennai scorsi. “Il sorriso di un malato- ha dichiarato- è la paga più bella di un soccorritore volontario”.

Giovanni Frittelli e Claudio Comirato, volontari della Croce Gialla di Ancona, nella notte del 9 giugno 2023 con il loro tempestivo intervento hanno salvato la vita a Claudio Cingolani, di anni 71, noto in Ancona per i suoi trascorsi nel calcio dilettantistico. I due militi si trovavano con l’ambulanza vicino alla sua casa, rientrando da altro servizio. Ricevuta la chiamata e giunti tempestivamente hanno praticato massaggio cardiaco e defibrillatore all’uomo in arresto cardiaco steso sul pavimento. Il provvidenziale intervento, ha consentito all’uomo di riacquistare le funzioni vitali e di essere trasportato in sala emergenza all’Ospedale, per poi riprendersi dopo una settimana.

Ernesto Cimino. Presidente di Unione Rugbistica Anconetana, in servizio presso il Provveditorato regionale Amministrazione Penitenziaria Piem./Liguria/Val D’Aosta con sede a Torino e presso il Provveditorato Reg. Ammin. Penitenz. Emilia Romagna e Marche, con sede a Bologna, grado Generale di Brigata. Sempre impegnato nel mondo cattolico e sportivo, volontario presso Blu Pubblica Assistenza Onlus, nel 2015 unitamente al Prof. Stefano Lucarini ha sottoscritto un mutuo per il completamento del campo della palla ovale e della club house. Nel Comune di Ancona e dintorni sono molti i progetti di Touch Rugby rivolti a ragazzi fragili, diversamente abili, rifugiati politici.

Fausto Giorgi, presidente del Comitato Noi Per Ancona, sorto nel 2007 allo scopo di stimolare la cittadinanza e l’Amministrazione Comunale a guardarsi intorno e a realizzare alcune opere atte a rivitalizzare la nostra città. L’Ing. Giorgi, anconetano doc, ha visto però nel tempo concretizzarsi molte delle sue valide proposte relative alla facciata di Santa Maria Della Piazza, alla spiaggia del Passetto, all’ installazione di telecamere al Monumento, all’ apertura della Portella Santa Maria, alla scelta istituzionale di rilanciare il centro storico in degrado.

Riccardo Marchetti. È amministratore presso l’azienda anconetana a conduzione famigliare che produce prodotti di illuminazione e che oggi, con la sua esperienza di quasi mezzo secolo, da Ancona si rivolge ai mercati europei e mondiali con progetti inediti che non tradiscono l’antica maestria artigiana. Fondata da Sergio Marchetti nel 1972, è cresciuta nel tempo spostando il target verso una utenza di architetti. Nel 1989 nel Gruppo FALA, marchio storico, nasce Marchetti Illuminazione, marchio costantemente presente nelle principali riviste di architettura; dal 2003 nasce nel Gruppo il marchio più giovane, Ultraluce, che punta al risparmio energetico e riscuote molto successo.

Nicholas Candi – alla memoria, nato il 22 dicembre 1997, deceduto il 2 dicembre 2017 a soli venti anni, ginnasta con numerosi titoli (parallele, volteggio, corpo libero), ha conquistato nel 2016, per la prima volta nella storia della città, il passaggio in serie A come componente della squadra GAM della Associaz. Ginnastica Giovan. Ancona, tuttora annoverata tra le squadre della max serie campionato italiano. Ha fatto conoscere la ginnastica artistica e i valori di impegno alla base di questo sport esibendosi in manifestazioni organizzate dal Comune sin da bambino. Voleva diventare orafo e frequentava il Liceo Artistico Mannucci: nonostante un grave tumore scoperto pochi mesi prima della sua scomparsa non ha mai abbandonato gli studi con ferma volontà di sostenere l’esame di maturità, che in una sessione speciale (a causa dei frequenti ricoveri) ha effettivamente superato. Con il suo sorriso e la sua determinazione ha lasciato a tutti un ricordo di grande positività e serenità. Era un punto di riferimento, anche nella vita fuori dalla palestra: il suo motto era “Always believe, never give up” (crederci sempre, arrendersi mai). E’ stato ricordato e applaudito da atleti e pubblico poco prima della gara di campionato di serie A di Arezzo, nel marzo 2018.

Luisa Mazzocchi. Scrittrice anconetana, ha ambientato i suoi primi 5 romanzi nel capoluogo, esordendo nel 2012 con l’opera storico-sentimentale Doric Hotel (Pequod)e conseguendo lusinghiere recensioni (tratta la ricostruzione della terribile strage all’ex Rifugio di Santa Palazia nel 1943). Esposta alla Mostra “Ancona in guerra 1940-1944” per la prima riapertura dell’ex Rifugio nel 2013, è stata selezionata dalla Commissione Italiana Unesco per rappresentare le Marche alla Giornata Mondiale Unesco del libro del 23 aprile 2017. Per la Rizzoli Editore l’autrice ha poi pubblicato i suoi romanzi della serie thriller paranormale Sibille dell’Infernaccio, una avvincente trilogia ambientata tra Ancona e i monti Sibillini. La sua attività svolta in ambito culturale, con particolare amore e attaccamento per la sua città, si è espresso anche con la sua partecipazione a numerosi eventi culturali patrocinati dal Comune di Ancona.

Roberto Beccaceci. Maestro Compositore, comincia molto presto a scrivere le sue prime composizioni, eseguite in numerose città italiane e straniere e conseguendo numerose menzioni e premi, ma nel 2016 per una grave malattia diventa tetraplegico, ritirandosi dalla scena artistica ma continuando a comporre. Molte delle sue opere sono state premiate, si citano solo: La Leggenda del vecchio Marinaio e Il tramonto della luna. Case Editrici importanti ne hanno pubblicato uno studio monografico; il Museo Internazionale della Musica di Londra lo ha incluso tra i musicisti che si sono distinti. Ne hanno pubblicato la biografia istituzioni internazionali. Nel 2005 è Premio Nazionale Beniamino Gigli – Marchigiano dell’Anno. Nel 2015 è pubblicato il volume di saggi “Roberto Beccaceci: stile, etica, poetica”. Cavaliere O.M.R.I. dal 2002, il suo motto è: “La musica è la mia medicina”

Attilio Olivieri. Primario della clinica di ematologia di Torrette, originario di Mondavio, consegue Laurea e specializzazione in Ematologia e in Oncologia in An presso UNIVPM, ha svolto stages presso Centro Trapianti di Parigi e altri, è Professore Ordinario UNIVPM dal 2016 e dal 2006 al 2011 ha vinto finanziamento nazionale AIFA per sviluppo di nuovo trattamento in campo trapiantologico. Sin dal 1988 si dedica a costruire in Ancona un Centro Trapianti di Cellule Staminali Emopoietiche, realizzando ex novo il laboratorio CSE con nuove tecniche di raccolta di cellule staminali periferiche, tra i primi in Italia. Nel 1990 effettua il primo trapianto autologo; ottiene nel 2005 Accreditamento Nazionale trapianti tra non consanguinei e da cordone ombelicale. Centinaia le sue pubblicazioni su Riviste Internazionali; consegue riconoscimenti di rilevanza internaz.le. Si cita ruolo di Esperto per redazione linee guida internaz.li (GVHD) contro complicanze trapianto. Tra i primi Centri in Italia, primo nelle Marche, attiva anche la terapia genica con CART, 15 pazienti già trattati. Con oltre 1600 trapianti (molti da fuori Regione), il Centro di Ancona, accreditato a livello internaz.le, il più attivo delle Marche, ha dato forte impulso anche alla ricerca di nuovi farmaci. E’ tra le eccellenze ematologiche italiane.

Virgilio Carnielli. Professore di Neonatologia all’università Politecnica delle Marche. E’ inoltre direttore del reparto di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale G. Salesi di Ancona. Membro di numerose società scientifiche e professionali ed editor di importanti riviste scientifiche, dimostra un’ampia attività di ricerca caratterizzata da numerosi studi pubblicati su prestigiose riviste internazionali. La sua preparazione di ricercatore e di docente è caratterizzata da un’intensa e prolungata attività presso prestigiose istituzioni internazionali. L’attività sia di ricerca che clinica è stata orientata in prevalenza verso la medicina perinatale e la patologia respiratoria del neonato. Attivissima la partecipazione e la organizzazione di congressi nazionali e internazionali nonché la significativa rappresentatività nelle Società Scientifiche internazionali.

Stefano Stronati. Medico specializzato in medicina dello sport, è tuttora medico sociale di numerose squadre anconetane (basket, calcio, pugilato, Nazionale sollevamento pesi che ha partecipato ai mondiali di Vancouver del 2003, ecc.). Nella sua carriera di Medico di Medicina Generale di oltre 40 anni ha curato con dedizione e amore intere generazioni di anconetani (più di 10.000), mitigando la loro sofferenza con le migliori cure mediche e soprattutto con la disponibilità e l’empatia che lo contraddistinguono nella sua vocazione di medico. Da sempre ha seguito lo sport anconetano in prima linea. A tutt’oggi, in pensione, continua ad aiutare malati, confortando e consigliando centinaia di famiglie anconetane che vedono in lui una sicura figura di riferimento.

Marco Bonfitto. Nato a Brindisi nel 1975 e residente a Collemarino, dipendente di azienda privata di Ancona, appassionato di canoa, attività subacquea e fotografia, professionista in un progetto fotografico Cariverona con la Scuola Primaria di Palombina-Collemarino, il 16 luglio 2023 ha salvato la vita a due giovani turisti. Con un gruppo di amici era diretto in canoa verso gli scogli delle “Due Sorelle” quando con gli amici ha sentito le grida di aiuto di una ragazza trascinata dalla corrente dopo un tuffo dalla barca a vela: accorso in aiuto è riuscito ad affiancare lei e il fidanzato, facendoli aggrappare alla canoa.

Moreno Clementi. Direttore Generale di Viva Servizi, in oltre 18 anni di lavoro è apprezzabile l’attività svolta sul territorio e per il territorio, al servizio della comunità, alla luce dell’importanza della salvaguardia della sostenibilità ambientale e per il corretto uso della risorsa idrica come bene comune da tutelare mediante attività di conoscenza e sensibilizzazione rivolta a tutti: colleghi, cittadini, studenti, istituzioni, nuove generazioni, evitando ogni forma di spreco. Ha promosso attività encomiabili di carattere sociale nel territorio, in particolare per Ancona, mettendo sempre al centro la persona.

Ettore Budano. Educatore Professionale socio pedagogico, è attore e sceneggiatore presso Ass. Culturale New Village, socio presso Teatro del Sorriso di Ancona e attore. Ha lavorato anche presso il Laboratorio creativo di lettura ed interpretazione per il Comune di Ancona (Politiche Sociali). Dopo la morte della figlioletta di soli 7 anni, a seguito di malattia lunga e dolorosa, Budano si è posto al servizio dei più fragili. Anzichè chiudersi in se stesso ha trasformato in dolore in altruismo, dando forza ai giovani e alle loro famiglie: è considerato uno degli Educatori più sensibili, in grado di cogliere subito le fragilità di un ragazzino che si trova a gestire, e sa aiutarlo.

Opera Salesiana di Ancona. La struttura salesiana opera da 125 anni per l’educazione civile e religiosa dei ragazzi, finalizzata a formare “buoni cristiani ma anche onesti cittadini” (Don Bosco). Inizialmente con brefotrofio per neonati e orfanotrofio, scuola, doposcuola, oratorio (al centro dell’Opera), oggi offre attività ricreative e formative, scout, centri estivi, campi scuola e attività sportive (calcio, pallacanestro, pallavolo, danza e trekking, anche inserite in circuiti federali) e culturali (eventi e corsi per teatro, cinema, radio, giornalismo, turismo, musica e arte), oltre al doposcuola e sostegno alle famiglie, centro diurno, iniziative su temi giovanili, ecc. A partire dall’assistenza fornita al Piano San Lazzaro durante le Guerre mondiali, durante il sisma del 1930 e l’alluvione del 1959, oltre che in seguito al terremoto del 1972, operando da protagonisti, oggi è punto di riferimento: per le migliaia di parrocchiani negli anni ’80 e ’90, e oggi, dagli anni 2000, per le oltre 100 etnie che frequentano abitualmente l’oratorio.

Fabio Barigelletti. Noto appassionato di storia anconetana, di cui è grande cultore, una laurea magistrale in Scienze Politiche, è assistente amministrativo presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona. Si spende da sempre in attività di volontariato: si cita una collaborazione amichevole con il Comune di Ancona nel periodo 2004-2009 ( noto l’articolo “Città di forti, d’alabarde e colubrine”, pubblicato su AnkonMagazine nel 2005). Presidente del Circolo Naturalistico Il Pungitopo dal 2007 al 2013, svolge da molti anni attività di volontariato presso L’Università delle Tre Età: tiene lezioni su Storia e Cultura di Ancona. Numerose le sue pubblicazioni, si citano “Lo stradario storico di Ancona” (2021, su Google Maps), e l’ormai rarissimo libro “I Sedici Forti di Ancona” (2005), su eccezionale patrimonio militare di Ancona.

Rina Rinaldi Polverini – Alla Memoria. Nata nel 1917 al Pinocchio in una famiglia semplice, diventerà maestra a Numana diplomandosi a 17 anni e con incarico di ruolo già a 18. Prima donna di Ancona con patente di guida (premiata dall’ACI), preleva e accompagna le colleghe nelle sedi scolastiche lungo la sua strada. Sposa Arnaldo Polverini nel 1936, poi l’Italia entra in guerra e Rina nel suo privato partecipa alla Resistenza aiutando parenti, amici e organizzando fuga verso Brindisi per chi era in pericolo per le leggi razziali. Vedova con due figlie a 31 anni, poco dopo la fine della guetra, Rina insegna in Ancona. Si impegna in prima fila sin dagli anni ’50 nelle battaglie di emancipazione della donna (UDI). Donatrice di sangue dal 1961, (Goccia D’Oro Avis), e nel consiglio Direttivo.

Stefano Crispiani – Alla Memoria. Nasce, cresce, vive e muore in Ancona. Laureato in giurisprudenza con pieni voti esercita la professione di avvocato per oltre 30 anni in Ancona: un professionista serio, pacato, preparato ma soprattutto animato sempre da profonda umiltà. Appassionato militante politico fin da giovane, è stato un noto e stimato esponente della sinistra anconetana. Consigliere Comunale per due volte e candidato Sindaco nel 2013, non ha mai smesso di servire la politica cittadina, mettendo le sue competenze e la sua storia al servizio delle migliori energie critiche cittadine, spendendosi continuamente per il bene della città. da convinto difensore dei diritti sociali e civili, ambientalista da sempre, coerentemente schierato con i più deboli. Muore nel 2022 per un tumore al cervello, lasciando un grande vuoto nella politica e nella società cittadina.

Riccardo Luzi. Direttore Medico di Presidio dei Presidi INRCA della Regione, recentemente nominato Direttore Sanitario d’Istituto, svolge la sua attività all’INRCA dal 2001 e dal settembre 2019 ha assunto l’incarico di Direttore Medico di Presidio, e durante l’evento pandemico si è trovato a gestire l’emergenza sanitaria anche come Coordinatore dell’Unità di crisi all’uopo attivata, che ha coordinato tutti gli inteventi messi in campo dall’Istituto in tutte le sedi INRCA di Marche, Calabria e Lombardia. Tale strumento, l’Unità di Crisi, ha consentito all’INRCA di affrontare un’emergenza mondiale in maniera, per quanto possibile date le condizioni, organizzata.

Simonetta Capotondo. Chef e Docente di pasta fresca, conosciuta con il brand Sfoglina Simonetta, è Ambassador della pasta fresca fatta a mano e ha portato la cucina anconetana e marchigiana nel mondo, promosso il territorio e le sue tradizioni gastronomiche, richiamato turisti nel capoluogo dorico. Medaglia d’Oro di miglior professionista categoria Lady Chef ai Campionati Nazionali La Cucina Italiana del 18 febbraio 2024; Premio Interazione Social FIC durante i Campionati de La Cucina Italiana 2024; Cuoca Slow Food; sul podio al Secondo Posto al Concorso Intern.le Sfoglino d’Oro 2011; partecipazione a programmi televisivi, ecc, tiene corsi di pasta presso l’Alma Scuola di Cucina Internazionale di Parma e Alta Formazione di Trento e presso Aziende Ferrari e Lamborghini (oltre che per il Guasco Bistrot per amatori e turisti e l’Associazione Cuochi di Ancona). Ha incarichi per conferenze e corsi di pasta in tutto il mondo;

Antonio Budano. Entrato giovanissimo nell’attvità di famiglia, prosegue nel 2015 con “Bottega Re Formaggio” in P.zza Kennedy, che ha gestito: è la più antica bottega di eccellenze enogastronomiche nel territorio di Ancona e delle Marche, punto di riferimento del gusto a difesa di antiche tradizioni e biodiversità, consentendo di riscoprire le nostre culture e origini . Riconoscimenti: Bottega premiata e segnalata da Slow Food, Guida Touring (L’Italia dei Formaggi), Gambero Rosso (Almanacco dei Golosi), Guida di Amburgo alle Specialità italiane, The Daily Telegraph London. Dal 2015, con la cessione dell’attività realizza innovativa scuola di formazione per Specialisti biodiversità alimentare, Membro di Slow Food Ancona, dal 2016 è volontario presso il Salesi del Progetto Lettura. Svolge/ha svolto importanti incarichi istituzionali per Comune di Ancona (rilevazione prezzi al consumo), INPS e Ispettorato del Lavoro.

Stefano Agostinelli. In discipline sportive di squadra nelle Marche è l’allenatore che ha vinto più titoli. Giovanissimo entra nella Splendor di Padre Durante, assistente spirituale di Ancona e Atalanta, ed è alzatore con spiccate capacità strategiche. Diventa presto allenatore della Brogliaccio Pallavolo Ancona, dal 1973 è una delle bandiere della pluridecorata squadra femminile di volley, e con le formazioni giovanili vince 7 titoli italiani tra il 1975 e il 1988: dal suo vivaio 5 atlete titolari sono arrivate alle nazionali. Dal 1979 al 1983 conquista la serie A2 da coach della Brogliaccio Yoghi An; dall’83 all’87 è vice in serie A1 (con la Brogliaccio Yoghi Ancona), e diventa primo allenatore da stagione 1987-1988 fino al 1996, portando il Club a essere, ad oggi, tra le prime 12 società italiane di sempre, si cita solo vittoria di Coppa delle Coppe europea nel 1994. Diventa anche allenatore della Nazionale e Direttore Tecnico della Galassia Ancona in serie B Nazionale. Docente Nazionale allenatori, dal 2003 al 2018 è selezionatore (di rappresentativa provinciale, e poi della rappresentativa Marche).

Massimo Cinti. Anconetano doc, nato nel Quartiere San Pietro si avvicina alla pallavolo negli anni ’70 grazie al mitico Padre Alvaro Durante, assistente spirituale di Ancona e Atalanta, che lo accoglie nella Splendor, squadra da lui fondata nella Parrocchia del Quartiere Adriatico diventata fucina di campioni, anche nella professione: nel 1976 passa dal campo al ruolo di arbitro di volley in categorie provinciali e regionali, poi responsabile del settore per il Comitato di Ancona Federazione Pallavolo, fino a ricoprire il ruolo a livello regionale. Promosso in serie A nell ’83 e internazionale nel ’95, ha diretto finali di Coppa dei Campioni per club, campionati Europei, Universiadi e campionati del mondo, All-Star Game. Premiato come miglior arbitro italiano nella stagione 2008/2009, ha scelto di appendere il fischietto al chiodo nel 2010 arbitrando la finale scudetto.

Sergio Capitoli. Si è sempre impegnato a favore del prossimo (Diocesi, Azione Cattolica, Caritas). Dal 1980 si è impegnato nelle Società di Mutuo Soccorso: nel 1988 fu eletto presidente della Società Cattolica di Mutuo Soccorso di Varano, e nel novembre 2011, dopo l’assemblea di tutte le mutue marchigiane, è stato eletto presidente del Co.Re.S.Mu.S.-Marche. Tra i fondatori, nel 2012, dell’Ass. Italiana delle Soc. di Mutuo soccorso (A.I.S.M.S.), il 1 giugno 2013 veniva eletto Presidente Nazionale A.I.S.M.S. e ricopre ora la carica di Vice Presidente. Oggi svolge incarichi in Unione di Centro. Impegnato da 40 anni nelle soc di mutuo soccoorso, ne rappresenta i valori di solidarietà e inclusione, diffondendo da sempre il fondamentale valore della coesione sociale.

Augusto Staccioli. Generale di Divisione dell’Esercito in congedo. Di origine urbinate, nel 1969 comincia la sua carriera militare, che lo vede al Comando del 5° Battaglione paracadutisti “El Alamein” nel Nord Iraq, e Capo di Stato maggiore della Brigata paracadutisti Folgore in Somalia. Cavaliere O.M.R.I., insignito di Croce di Bronzo e di due Croci d’Argento al Merito dell’ Esercito, ha sempre dimostrato alta professionalità e coraggio. E’ studioso di Storia e divulga la Storia di Ancona: fornisce alla città un contributo culturale importante a titolo squisitamente gratuito con conferenze/corsi al Museo della Città, Pinacoteca, Associazioni.DARIO DI MARIO Il Primo Luogotenente, di origini romane, da maggio 2004 è Assistente ai Comandi della Sez. Segreteria al Distretto Militare di Ancona, poi soppresso, per cui viene trasferito al Comando Militare Esercito Marche in Ancona, con incarichi importanti e di fiducia. Ha partecipato a numerose operazioni di protezione obiettivi civili e di soccorso sisma (tra cui il Soccorso per il sisma umbro marchigiano). E’ insignito di Medaglia Mauriziana al merito dei 10 lustri di carriera militare e di Croce D’Oro con stelletta per anzianità di servizio, oltre a Medaglia di Bronzo di Lungo Comando e Croci Commemorative Missioni Militari di Pace e Medaglie di Benemerenza, tra cui Medaglia NATO e Medaglia di Benemerenza sisma umbro-marchigiano.

Dario Di Mario. Di origine romana, dal maggio 2024 è Assistente ai Comandi della sezione Segreteria del Distretto Militare di Ancona, poi soppresso, pertanto viene trasferito al Comando Miltare Esercito Marche ad Ancona, con incarichi importanti e di fiducia. Ha partecipato a numerose operazioni di protezione di obiettivi cicili e di soccorso sisma. E’ insignito dii Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare e di Croce d’Oro con stelletta per anzianità di servizio, oltre a Medaglia di bronzo di Lungo Comando e Croci commemorative di Missioni Militari di Pace e inoltre Medaglie di benemerenza, quali Medaglia NATO e Medaglia di Benemerenza sisma umbro-marchigiano.

Francesco Baronciani. Sostituto Commissario della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Ancona con l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Centralizzato di Infortunistica, fornisce un contributo inestimabile nei quotidiani rapporti inter-istituzionali e con l’utenza stessa: è diventato costante punto di riferimento, distinguendosi non solo per la profonda specifica preparazione professionale, ma anche per un non comune senso del dovere, dimostrato anche nelle numerosissime occasioni in cui, spesso libero dal servizio, nel cuore della notte o in qualunque ora del giorno è intervenuto per fornire il proprio contributo specialistico.

Vigili del Fuoco:

Fabrizio Mancini. Direttore Coordinatore Speciale il 5 e 6 settembre 2023 in seguito al crollo del tetto della Chiesa di Santa Margherita in località Massignano, Comune di Ancona, su richiesta dell’Arcivescovo Mons. Angelo Spina e del Parroco della Parrocchia, il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto per verifica statica e messa in sicurezza del tetto crollato e, in un secondo momento, per la verifica della possibilità di effettuare la messa in sicurezza delle opere d’arte presenti all’interno della Chiesa, il cui tetto, circa la metà della superficie, era crollato la notte precedente. Con Mancini sono intervenuti Alessandro Rossi Capo Squadra Esperto, Davide Tofani Capo Squadra Esperto, Fabrizio Chiodi Capo Squadra, Mauro Michelangeli Vigile Del Fuoco Coordinatore, Matteo Zoppi Vigile Del Fuoco Coordinatore, Roberto Lauretti Vigile Del Fuoco Esperto, Andrea Stanislao Molinaro Vigile Del Fuoco Esperto, Manuel Berti Vigile Del Fuoco Esperto, Michele Giovanditto Vigile Del Fuoco Esperto, Diego Sabbatini Vigile Del Fuoco Esperto, Daniele Girolimini Vigile Del Fuoco E Giuseppina Spina Vigile Del Fuoco.

I vigili, oltre al transennamento dell’area esterna alla Chiesa vicino all’ingresso, hanno effettuato con professionalità, prontezza e coraggio, sotto il pericolo di eventuali ulteriori crolli, la verifica dall’alto, con l’autoscala, della struttura pericolante del tetto e delle strutture verticali anche a protezione della casa parrocchiale e dei locali attigui utilizzati dalla Comunità parrocchiale, consentendo così il proseguo delle rispettive attività.

Vito Fanelli e Andrea Vignoni. Vigili del Fuoco Coordinatori. Il 31 gennaio scorso i due Vigili del Fuoco erano in servizio presso la sede centrale, in attesa vicino al loro mezzo per un intervento dovuto a perdita idrica in Corso Garibaldi 134, quando venivano richiamati dalle grida di aiuto di una commessa: la donna era stata aggredita da un cliente, subito scappato verso Piazza Cavour mentre i due Vigili del Fuoco lo inseguivano e contemporaneamente allertavano la Questura tramite il 112, provvedendo a segnalare l’aggressore alla Polizia per le dovute competenze una volta giunta sul posto.

Capitaneria di Porto:

Vito Laddomada Comandante Motovedetta insieme al 2° Capo Scelto Adriano Pati, il Sotto Capo Scelto Gianluca Manniello, il Sotto Capo Scelto Angelo Lusso.

Impegnati in missione disposta dal Comando Generale Corpo Capitanerie di Porto, presso la 7a Squadriglia navale della Guardia Costiera di Lampedusa per il potenziamento delle attività di soccorso correlate ai flussi migratori nel Mediterraneo centrale tra il 20/07/2023 e il 6/9/2023, sono riusciti a monitorare e a risolvere ogni criticità sorta a bordo, fornendo ciascuno il proprio contributo, indispensabile nel conseguimento del buon esito della missione. L’intero equipaggio si è particolarmente distinto per la qualificata perizia tecnica e l’abilità marinaresca, fornendo un indiscusso supporto alle altre Unità della 7a Squadriglia. Avendo fatto fronte con esito positivo a 73 eventi di soccorso, spesso in condizioni meteo e di mare avversi, è stato possibile recuperare e salvare ben 2344 migranti, quasi sempre su barchini in ferro privi di ogni condizione di stabilità e sicurezza, caricati all’inverosimile e con presenza di numerosi minori e donne in stato di gravidanza, con natanti in affondamento che imbarcano acqua, anche per situazioni di panico createsi nel barchino, riuscendo sempre a trarre in salvo tutti i migranti.

Guardia di Finanza:

Francesco Ciaramella Mar. Ca. insieme con Il Mar. Francesco Affinito, l’App. Sc. Q.S. Tommaso Lamarca e il Fin. Giuseppe Mongelli il 20 ottobre 2023, alle ore 00.30, a bordo della Vedetta V831 (Stazione Navale di Ancona) che effettuava vigilanza sul mare, al largo del Porto Turistico di Marina Dorica in Ancona portava a compimento un provvidenziale intervento di soccorso a favore degli occupanti di imbarcazione a vela in evidente difficoltà di manovra a causa di disalberamento dell’albero maestro e caduta in mare di boma, randa e fiocco. Alla luce del pericolo per l’incolumità delle persone e per il mezzo nautico, anche a causa delle condizioni meteo marine con vento forte, che faceva scarrocciare l’imbarcazione in direzione della vicina scogliera frangiflutti, i finanzieri saltando a bordo del’imbarcazione sono riusciti dopo ripetuti tentativi a disincagliare le vele, recuperare boma e albero maestro assicurandoli lungo una fiancata dell’imbarcazione e a porre in sicurezza i due malcapitati occupanti.

Polizia di Stato:

Luca Donati, Ivan Ippolito, Cristian Antonio Rilievi, Simone Di Federico, Francesco Corradini e Gian Marco Mattogno. Alle 23,30 del 24 gennaio scorso le tre Volanti costituite dai sei Agenti ricevevano segnalazione di incendio in atto in corso Carlo Alberto: le fiamme si propagavano da appartamento al secondo piano rischiando di raggiungere i piani superiori . Decidendo velocemente di dividersi per provvedere sia alle operazioni di soccorso che di evacuazione, mentre tre di loro prestavano prima assistenza agli sfollati sotto shock, gli altri tre entravano nello stabile riuscendo a far uscire tutti unitamente ai VVFF, nel frattempo entrati nell’edificio. Si segnala una bambina con inizio di intossicazione presa in braccio da un agente che si è precipitato all’esterno per liberarla dal fumo e affidarla alle cure mediche.

Maurizio Sagrini e Antonio Ilardo. Il 10 aprile 2023 su segnalazione della madre di una ragazza con chiari istinti suicidi, l’equipaggio di una volante costituita dai due agenti si dirigeva immediatamente sul posto raggiungendo la giovane, affetta da turbe psichiche, in procinto di lanciarsi da una finestra. Rischiando la loro stessa incolumitàsono riuscita ad afferrarla e trattenerla nello stato di forte agitazione, attendendo l’imminente arrivo dei sanitari che l’avrebbero poi sedata e condotta in ospedale.

Carabinieri Marche:

Germano Perrone V.Brig. con gli App. sc. Alessandro Ribezzi e Michele Ceciliani – hanno dimostrato elevata professionalità, sprezzo del pericolo ferma determinazione e sincero altruismo, essendo intervenuti a tutela di una donna il giorno 15 dicembre 2023 arrestando in flagranza il marito, resosi responsabile di maltrattamenti a danno della moglie in presenza della figlioletta di soli 7 anni, che i militari sono riusciti a rassicurare con grande sensibilità e cuore.

Antonio Carmine Saracino Lgt.C.S. con Mar. Ca Andrea Zampetti Car. Sc. Nicola Lecci e App. Sc. QsAlfonso Casadei – I militari hanno dimostrato elevata professionalità, sprezzo del pericolo ferma determinazione e sincero altruismo, essendo intervenuti a tutela di una donna il giorno 20 dicembre 2023, arrestando il marito che si era reso responsabile di maltrattamenti a danno della moglie in presenza del figlioletto di11 anni, dimostrando doti non comuni.

Marco Rendina V.Brig. con gli App.Sc Giuseppe Loiacono e Giovanni Battista Solinas. I militari hanno dimostrato elevata professionalità, ferma determinazione e non comune altruismo, essendo intervenuti nella notte del 27 gennaio scorso, su segnalazione, presso un appartamento dove un residente aveva manifestato chiari intenti suicidari, riuscendo a rasserenare la persona, in stato depressivo, e a farle accettare le cure del personale sanitario, nel frattempo accorso per trasportare il residente all’ospedale di Torrette.

A Alessandro Galiotta Brig. con V. Brig. Alessio Rossetti – I militari hanno dimostrato elevata professionalità, sprezzo del pericolo, ferma determinazione e non comune altruismo, essendo intervenuti il 16 aprile in soccorso a una guidatrice di Ancona finita fuori strada con la sua autovettura, che si era ribaltata sul fianco destro rimanendo incastrata tra due alberi. Dopo aver messo in sicurezza l’area i militari hanno sfondato il lunotto superiore, riuscendo a liberare la persona, che era rimasta bloccata all’interno del veicolo incidentato, e a tranquillizzarla.