Ancona, Ciclovia del Conero: si discute sulla manutenzione

ANCONA – Torna sotto i riflettori la questione della Ciclovia del Conero, il percorso ciclopedonale che unisce il capoluogo dorico a Portonovo e che da tempo divide le opinioni circa le sue condizioni.

Del tema s’era già occupato CentroPagina nei mesi scorsi. La problematica relativa alla manutenzione del tracciato è stata discussa nell’ultima seduta del consiglio comunale, sollecitata dall’interrogazione del consigliere Angelo Tomassetti. Le criticità segnalate dai fruitori del percorso riguardano principalmente lo stato di conservazione della strada, con diverse sezioni che presentano evidenti segni di degrado.

La crescita incontrollata della vegetazione ai margini del tracciato, unita alle condizioni precarie del manto stradale, renderebbero difficoltoso il transito sia per i pedoni che per i ciclisti che scelgono di percorrere questa via in direzione della località balneare. Durante il dibattito consiliare, Tomassetti ha sottolineato come persistano le lamentele da parte degli utenti. Tra le proposte già avanzate in passato figura l’ipotesi di affidare gli interventi manutentivi direttamente ai proprietari dei terreni adiacenti.

L’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini ha illustrato gli sviluppi del confronto avviato nei giorni precedenti con i vertici del Parco del Conero. Tra le opzioni allo studio emerge la possibilità di rivedere la tipologia di fondo, sostituendo l’attuale ghiaia con la terra battuta, soluzione che consentirebbe di contenere significativamente i costi di manutenzione ordinaria, stimati attualmente in circa 100mila euro annui.

Per quanto concerne il coinvolgimento dei proprietari frontisti negli interventi manutentivi, questi avrebbero manifestato interesse a fronte della possibilità di installare box per la commercializzazione di prodotti agricoli locali o per servizi di assistenza a chi frequenta la ciclovia. Tale ipotesi necessiterebbe tuttavia di un progetto specifico che superi gli attuali vincoli normativi che non prevedono l’installazione di manufatti commerciali nell’area, come ha specificato Tombolini.

L’assessore, però, ha precisato anche che molte delle critiche mosse al percorso ciclopedonale avrebbero un carattere prettamente politico: «Altrove, nel Parco del Conero, c’è gente che percorre stradelli ugualmente sottoposti al deperimento, eppure non si lamenta nessuno». L’amministrazione comunale si è impegnata a procedere con la predisposizione di un progetto definitivo che possa conciliare le esigenze di manutenzione con le opportunità di valorizzazione territoriale proposte dai frontisti.