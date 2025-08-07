Sirolo, al Centro Visite del Parco del Conero si riciclano infradito e camere d’aria

È stato posizionato ESObox. All’interno potranno essere depositati da turisti e residenti infradito e scarpe in gomma, camere d’aria e copertoni di bicicletta



SIROLO – Il Centro Visite del Parco del Conero a Sirolo accoglie ed ospita annualmente, anche grazie al CEA Centro di Educazione del Parco, migliaia di persone tra turisti, scolaresche e sportivi per attività di visita e di laboratorio, convegni, seminari e spettacoli.

Considerando il flusso particolarmente intenso di visitatori e fruitori nel periodo estivo, proprio all’interno del Centro Visite è stato creato il corner in collaborazione con “Esosport” nel quale è stato posizionato ESObox.

All’interno potranno essere depositati da turisti e residenti infradito e scarpe in gomma, camere d’aria e copertoni di bicicletta esausti o ammalorati. Apposito materiale informativo in distribuzione al Centro Visite spiega il progetto che è da considerarsi un servizio utile a ridurre il conferimento in discarica dell’indifferenziata, recuperando la gomma proveniente dalle scarpe sportive e dal resto del materiale non più utilizzabili.

Vi sono altri ESObox nelle Marche, anche non numero.

«Siamo lieti di promuovere questo progetto – dice Luigi Conte, presidente del Parco del Conero – e ci adopereremo per promuovere tale raccolta alla collettività considerandolo coerente con gli obbiettivi di sostenibilità che l’Ente parco persegue in tutte le sue forme».