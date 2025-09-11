Carrello della spesa, dal 2019 alimentari +30,1%. Federconsumatori Ancona: «Più acquisti nei discount, meno carne e pesce»

Il prezzo del cibo e delle bevande non alcoliche, secondo l'Istat, è tornato a crescere nei mesi di luglio e agosto, con un incremento del +1,4% rispetto a inizio anno

I prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti del +4% rispetto ad agosto 2024, mentre hanno registrato un vero e proprio boom, +30,1%, rispetto al prezzo quello medio del 2019. Emerge dalla Nota sull’andamento dell’economia italiana – luglio-agosto 2025 – pubblicata dall’Istat. Il prezzo del cibo e delle bevande non alcoliche è tornato a crescere nei mesi di luglio e agosto, con un incremento del +1,4% rispetto ad inizio anno.

Una dinamica legata soprattutto all’incremento importante registrato dagli alimentari lavorati (+0,7%; +0,3% nel mese precedente). Continuano ad aumentare i prezzi nei servizi. In agosto i prezzi dei servizi aumentano (+0,5% rispetto al mese precedente e +2,7% rispetto allo stesso mese del 2024). La crescita è dovuta soprattutto al deciso rialzo nei servizi di trasporto (+2,1% in termini congiunturali) e, seppure in misura minore, nei servizi ricreativi (+0,3%), mentre è proseguita la riduzione, iniziata nel secondo trimestre dell’anno, nei servizi di comunicazione (-0,2%).

A crescere sono anche i prezzi dei servizi, che ad agosto sono aumentati del +0,5% rispetto al mese precedente e del +2,7% rispetto allo stesso mese del 2024. Un incremento legato soprattutto, sottolinea la nota Istat, al deciso rialzo nei servizi di trasporto (+2,1% in termini congiunturali) e nei servizi ricreativi (+0,3%), mentre è proseguita la riduzione, iniziata nel secondo trimestre dell’anno, nei servizi di comunicazione (-0,2%). L’inflazione di fondo supera il 2,0%. (al netto degli energetici e alimentari non lavorati) in agosto è stata pari al 2,1% (2% in media negli ultimi 5 mesi; 1,7% in media nel primo trimestre dell’anno), portando l’inflazione di fondo acquisita per il 2025 al 2,1%, dall’1,9% di luglio.

Serena Cesaro di Federconsumatori Ancona sottolinea «l’incremento delle vendite dei discount, un elemento che segnala la necessità delle famiglie di risparmiare. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori rileva da tempo anche una riduzione del consumo di carne e pesce (-16,9%), oltre a un incremento della tendenza a ricercare offerte, sconti e ad acquistare prodotti vicini alla scadenza (51% dei cittadini)».