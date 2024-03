Calcio, entro il prossimo 30 giugno il rogito per il terreno destinato a centro sportivo dell’Ancona

ANCONA – Ieri l’Ancona ha annunciato con un comunicato la prossima data in cui sarà perfezionato il passaggio di proprietà del terreno destinato al centro sportivo, tra Comune di Ancona e Ancona Sports Center, la società che il presidente biancorosso Tony Tiong ha fondato proprio per arrivare alla realizzazione e la gestione del futuro training center di Passo Varano. L’operazione si farà entro il prossimo giugno. Un confronto via web con il sindaco Daniele Silvetti per chiarire gli intendimenti dell’Ancona Sports Center e di mister Tiong dopo i numerosi rinvii del suo arrivo ad Ancona, ma anche per chiarire che l’acquisto non è subordinato al risultato sportivo della squadra, che lotta per mantenere la categoria, cioè la serie C.

«Nel pomeriggio odierno (ieri, ndr), si è tenuta una webcall in presenza del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, Tony Tiong, la Roberta Nocelli, Piergiorgio Ripa (legale rappresentante della Ancona Sports Center e fratello di Roberto Ripa, ndr) e l’avvocato Francesco Milanese, legale dell’Us Ancona e della Ancona Sports Center. In occasione dell’incontro, da parte della Ancona Sports Center è stata confermata la volontà di finalizzare l’acquisto dell’area oggetto di aggiudicazione nell’aprile 2023, acquisto che avverrà entro la fine del mese di giugno 2024. Nel precisare che l’acquisto non è legato ai risultati sportivi della stagione in corso dell’Us Ancona, poiché l’investimento in questione è considerato dalla proprietà un asset fondamentale del calcio anconetano, il sig. Tiong ha richiamato l’attenzione di tutti sulla necessità che ciascuna delle componenti interessate mantenga la massima concentrazione sull’obiettivo sportivo della salvezza sul campo».

Sul confronto a distanza s’è espresso anche il sindaco Daniele Silvetti: «Adesso c’è una tempistica certa entro la quale sarà perfezionato l’atto di compravendita. La cosa che mi interessava è che questa fosse svincolata dall’esito del campionato della squadra. È stata una call piuttosto lunga, mister Tiong ha assicurato pieno impegno e un interesse diretto a gestire quest’operazione e ciò avviene dopo la nostra richiesta via pec del 29 febbraio scorso con cui chiedevamo il pagamento, loro risponderanno con una stessa comunicazione oggi, confermando la data del 30 giugno indipendentemente dal risultato sportivo. Un impegno molto specifico e puntuale che tranquillizza quanti temevano che ci fosse un disimpegno nel malaugurato caso di retrocessione».