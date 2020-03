Biglietto del cinema ridotto per riportare la gente nelle sale, Giometti: «Torniamo a sognare»

Promozione al cinema per far tornare la gente nelle sale dopo la sospensione delle attività imposta dall’ordinanza firmata dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli dovuta all’emergenza Coronavirus.

Da oggi (primo marzo) fino all’otto, nelle multisale Giometti di Marche, Emilia Romagna e Toscana, biglietto per tutti a 4,90 euro (escluso anteprime ed eventi speciali). Un modo per tornare, il prima possibile, alla normalità e incentivare gli utenti a frequentare i cinema. La promozione sarà valida nelle multisale marchigiane di Fano, Pesaro, Senigallia, Jesi, Ancona, Porto Sant’Elpidio, Tolentino e Matelica.

«Una promozione “forzata” che però è stata decisa, in collaborazione con le distribuzioni, per far tornare la gente al cinema che non deve continuare a essere visto come un luogo pericoloso – ha spiegato Massimiliano Giometti, proprietario del gruppo riminese -. Domani (martedì 2) ci incontreremo anche con tutti gli attori seduti al tavolo per fare un bilancio di questi giorni di sospensione».

«Tanti film hanno visto spostata la data di uscita e dobbiamo quindi riposizionarli – ha spiegato il titolare della catena nazionale -. Oltre a questo è inutile dire che c’è stato un danno economico notevole considerando il fatto che noi non abbiamo nemmeno gli ammortizzatori sociali per i nostri 90 dipendenti. Proprio nelle Marche abbiamo avuto a che fare con la situazione peggiore con un caos totale nel giro di pochi giorni. Pensi che l’unica nostra sala rimasta aperta è quella di Prato, dove c’è una grande comunità cinese».

«L’invito è quello di tornare al cinema perché continuando così non solo si causa un grande danno all’economia ma rischiamo di perdere anche la nostra capacità di sognare e questo non può succedere» ha concluso Giometti.