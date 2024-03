Avulss Ancona: «Situazione allarmante, mancano volontari. Ma i pazienti hanno bisogno di noi»

ANCONA – L’Avulss di Ancona a corto di volontari, la presidente Emilia Greco: «È una situazione allarmante, abbiamo bisogno di persone. Anche di giovani». Lo dice senza mezzi termini la presidente Greco alla vigilia dell’avvio del 36esimo corso base per nuovi volontari.

L’Avulss di Ancona, realtà radicata sul territorio dal lontano 1982, in passato ha raggiunto fino a 300 iscritti. Ora, sono poco più di 80: «Sono 81, per la precisione – dice lei – Non c’è mai stata una carenza così forte di volontari come adesso. I giovani sono i benvenuti, noi cerchiamo soprattutto loro. Ora sembra che nessuno abbia più tempo per fare niente, ma io che avevo un lavoro che mi impegnava da mattino a sera e all’epoca avevo anche due figli piccoli, beh sono riuscita a conciliare lavoro, famiglia e attività di volontariato. Ho iniziato così. Alla fine, diciamolo, l’impegno è di due ore alla settimana. Poi, certo, chi può dà di più. Ma solo chi può e chi vuole».

Emilia Greco, foto di repertorio per sua gentile concessione

È con il Covid che le cose sono cambiate: «Dopo la pandemia, c’è stata una diaspora di volontari, un po’ perché i nostri erano anziani, un po’ perché hanno avuto paura. E poi non ci sono stati più corsi. Per noi, avere 81 volontari è poco e infatti in alcuni reparti ospedalieri in cui operavamo sono rimasti sguarniti delle nostre figure. Non abbiamo più chi mandare e spesso i reparti ci chiamano, ci vogliono. C’è tanto bisogno di volontari. All’Inrca, ad esempio, ne ho una sola. A Torrette, il servizio attivo ne conta una 30ina attualmente e il resto si occupa dei servizi a domicilio in tutta la provincia, o delle strutture di Villa Almagià e del Ceci di Camerano».

«L’ideale – continua la presidente dorica – sarebbe avere per ogni struttura almeno 15 volontari. Io ero la coordinatrice del reparto di Malattie infettive, in cui ora non siamo più presenti perché mancano volontari», torna a ribadire. A Torrette ci occupiamo dell’accoglienza, ma siamo anche al pronto soccorso, in ortopedia e in oncologia. In medicina generale, che conta tantissimi letti e lì pure c’è enorme bisogno, ho un solo volontario. A domicilio, operiamo ad Ancona, Marcelli, Numana, Sirolo. I servizi sono vari – prosegue – facciamo soprattutto un servizio di ascolto. Il paziente adesso è molto più solo, le visite sono state contingentate, non c’è più quell’assistenza dei parenti che c’era prima. C’è bisogno di una persona vicina che ascolti le necessità dei ricoverati».

«E poi abbiamo altri due servizi a Torrette: il servizio di accoglienza, coi volontari che si occupano delle persone che arrivano in questo grande ospedale, quello di via Conca, e che magari sono di fuori e non conoscono. E noi li accompagniamo aiutandoli districarsi. Quindi, un altro servizio importante che è il pronto soccorso, dove siamo aiutiamo i pazienti ad avere pazienza perché le ore di attesa sono notevoli. Diamo anche una mano materiale al personale, portando il ghiaccio o spingendo le carrozzelle».

Servizi, questi, utili pure a fronte della carenza di operatori sanitari: «È così, lo confermo. Nei reparti ci chiamano perché gli infermieri non hanno più tempo di sentire le necessità di un paziente come ˊmi raccogli gli occhiali da per terraˊ, ˊmi prendi un giornaleˊ, o ˊmi sciacqui le posateˊ. Sono queste le richieste più frequenti. C’è una carenza enorme di personale medico e infermieristico e di Oss (operatori socio sanitari, ndr). Noi non ci sostituiamo certamente a loro, ma offriamo servizi che per i pazienti sono fondamentali. Quando entriamo in stanza, la gente mi dice “Meno male che sei arrivata, ho gli occhiali per terra e non riuscivo a leggere”».

E quello basta a gratificare i volontari Avulss che dall’8 aprile al 9 maggio, con la sovvenzione del Comune, farà partire il 36esimo corso base per nuovi volontari. L’invito è aperto ed esteso a tutta la cittadinanza. Per informazioni: 0712363475.