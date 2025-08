Ancona, via della Loggia, nel caos la strada torna a respirare

ANCONA – I lavori in piazza della Repubblica hanno scatenato un vero e proprio effetto domino sulla viabilità cittadina, trasformando la zona in un intricato puzzle di deviazioni e sperimentazioni. I taxi si arrangiano con stalli di fortuna su un lato di scalo Vittorio Emanuele, mentre gli agenti della polizia locale si trasformano in guide turistiche involontarie in largo Dogana, spiegando agli automobilisti smarriti le nuove regole del gioco e indicando le vie di fuga dal labirinto del Guasco. Nel frattempo, i camionisti diretti al porto vagano per le strade anconetane, finendo spesso davanti agli accessi portuali a chiedere aiuto come moderni navigatori perduti. I cartelli ci sono, ma evidentemente non bastano. Ma è l’imbuto di via della Loggia a diventare il protagonista indiscusso di questa commedia urbana, mettendo a dura prova la pazienza di chiunque frequenti la zona: dai clienti dei bar, ai residenti che erano già alle prese con il problema dei parcheggi, dagli ospiti del Grand Hotel Palace che si ritrovano in un’avventura non programmata, fino ai pochi coraggiosi negozianti della storica strettoia che si sono trasformati in testimoni oculari di questo esperimento.

Due mesi di disagi annunciati, nonostante la presenza costante e la lodevole pazienza della polizia locale che cerca di mantenere l’ordine evitando il caos. Il primo lunedì di questa sperimentazione forzata ha riservato sorprese: nessun cartello all’orizzonte, poi improvvisamente sono spuntati come funghi dopo la pioggia, ma con risultati discutibili. Una timida indicazione di senso unico fa capolino da una parte, seminascosta tra i cartelli del cantiere come una nota segreta, mentre dall’altro fronte in largo Dogana campeggia una barriera con divieto di transito che, almeno, ha il merito della chiarezza, sbarrando fisicamente la strada senza possibilità di fraintendimenti. Ora per uscire da via della Loggia serve intraprendere un vero e proprio tour della città: piazza del Senato, piazza Stracca, via Pizzecolli e via Gramsci diventano tappe forzate di questo percorso alternativo, e, paradossalmente, questo periodo di sperimentazione obbligata trasforma la storica strettoia in un’oasi di tranquillità dove finalmente si può respirare e persino passeggiare. Una situazione che appare quasi idilliaca agli occhi di chi osserva, ma decisamente meno romantica per chi ci vive o ci lavora quotidianamente e deve fare i conti con questa nuova realtà che impone un chilometro e mezzo aggiuntivo di strada e il passaggio attraverso altre strettoie per uscire dal dedalo del Guasco.

I camionisti diretti ai traghetti cadono talvolta nella trappola del navigatore satellitare, ignorando bellamente le indicazioni in via Marconi e i divieti di transito per mezzi pesanti posizionati tra Porta Pia e la galleria San Martino, dove all’interno della rotatoria fa bella mostra di sé un foglio A4 che vieta il transito ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, attaccato sul cartello direzionale con la discrezione di un sussurro in una tempesta. La segnaletica per chi arriva da fuori e deve imbarcarsi lascia decisamente a desiderare, così capita che qualche mezzo pesante diretto ai traghetti sbagli completamente rotta e si presenti alla barriera di scalo Vittorio Emanuele, scatenando momenti di puro caos nel traffico di accesso a via della Loggia, aggravato dalle auto costantemente parcheggiate attorno alla chiesa del Sacramento, in via dell’Appannaggio, con l’ironia di trovarsi proprio dove inizia il cartello di divieto di sosta.

La questione dei pullman aggiunge un ulteriore capitolo a questa saga: secondo il vicesindaco Giovanni Zinni dovrebbero richiedere autorizzazione specifica alla polizia locale per transitare in via della Loggia, con agenzie e navi da crociera teoricamente informate e organizzate, altrimenti non possono passare. Ma i cartelli che indicano il divieto di transito ai pullman proprio non ci sono. I residenti di via della Loggia vivono questa situazione con crescente esasperazione, mentre i commercianti si dividono tra chi vede nel senso unico una sperimentazione positiva e vantaggiosa e chi invece si lamenta per i disagi causati alla clientela. Nel frattempo chi scende dai vicoli che intersecano via della Loggia continua a svoltare a sinistra senza trovare nessun ostacolo o divieto che gli impedisca il passaggio. E’ ancora la prima settimana di questa sperimentazione che durerà circa due mesi, nell’attesa di un senso unico alternato che, pur promettendo code e altri disagi, sembra rappresentare la soluzione diplomatica capace di accontentare la maggior parte degli interessati.