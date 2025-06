Ancona, la spiaggia di Palombina pulita e levigata è pronta ad accogliere i suoi aficionados

ANCONA – Palombina apre le porte per la nuova stagione: ascensori funzionanti sul primo e il terzo sovrappasso, spiaggia pulita e levigata, ombrelloni e lettini al loro posto da diversi giorni, stabilimenti balneari pronti ad accogliere abbonati e chi decide di andare al mare anche all’ultimo minuto, giochi per i bimbi e campi da beach volley in perfetto stato, bagnini sui trespoli che osservano il mare, ristoranti che profumano di pietanze di pesce. Ecco come si prepara ad accogliere il visitatore la spiaggia anconetana, una delle tre, ben servita dai parcheggi, popolare come quella del Passetto ma non altrettanto centrale, sicuramente non esclusiva come quella di Portonovo, né dotata del medesimo panorama. Ma amata da tutti. A Palombina si passeggia, anche in acqua, vista la scarsa profondità del mare tra le scogliere e la battigia, ma si fa anche il bagno. E’ la spiaggia degli anziani, ma anche quella delle famiglie con bambini, che possono giocare nelle aree attrezzate come sulla sabbia pettinata dall’azione degli operatori delle scorse settimane quanto dalla pioggia degli ultimi giorni, una pioggia che poi ha lasciato spazio al sole e al primo vero caldo della stagione.

Beach volley a Palombina A spasso a Palombina In acqua per una passeggiata

Sembra un anticipo d’estate e Palombina è pronta a sfruttarlo appieno, per cominciare al meglio la stagione estiva già dal primo di giugno. Nei giorni scorsi i frequentatori sono stati relativamente pochi, il meteo non è stato così favorevole. Ma l’ondata di sole e caldo di questo weekend sembra poter cambiare le carte in tavola e spingere verso la spiaggia il primo assalto di frequentatori, una clientela indispensabile per chi vive del lavoro stagionale lungo il litorale. Tutto in ordine per la nuova stagione, insomma, anche dal punto di vista dei bagnini, come racconta chi lavora a pochi metri dal mare con la divisa rossa, pronto a salvare vite umane: le scuole non sono ancora finite, il numero di bagnini per adesso è ridotto ma dalle prossime settimane tornerà quello di sempre e la sicurezza, comunque, è garantita anche adesso. Bagno in tranquillità e primo sole, insomma, per chi sceglie Palombina come metà per una giornata di relax, in famiglia o con gli amici. I lavori in corso sul terzo sovrappasso, oppure quelli alla stazione ferroviaria che coincide con il secondo ponte sulla ferrovia, non ostacolano chi viene dai parcheggi o chi ritorna a casa. Bar e ristoranti sono già attivi e attrezzati. Che l’estate cominci.