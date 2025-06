Portonovo, countdown finito: via alla stagione con diverse novità

ANCONA – Comincia la stagione balneare di Portonovo e il Comune di Ancona annuncia tutte le novità che andranno in vigore dai prossimi giorni: Zac, parcheggi a monte e a valle, bus navetta, info point per i turisti, nuova segnaletica verticale, nuovo gestore del campeggio e dei capanni vicino al Clandestino, chiesetta di Portonovo con maggiori aperture del passato e visite guidate. L’info point è assegnato all’Associazione Riviera del Conero, il campeggio La Torre alla Conero Camping, i capanni alla Cedroni srl. Per il resto la principale novità è che del verde e dei parcheggi si sta occupando da pochi giorni la società partecipata Ancona Servizi. Per il prossimo futuro «un database con gli operatori e tutti quelli che sono residenti a Portonovo, che raccoglierà le varie targhe, per monitorare le persone che hanno necessità di accedere alla baia – ha spiegato il vicesindaco Giovanni Zinni –. Un database che sarà utile per l’anno prossimo quando entrerà in vigore una telecamera con lettura Ocr della targa che di fatto ridurrà i rischi di code di accesso alla baia, e consentirà invece un accesso snello a chi ne ha diritto». Zinni ha anche specificato che «la Zac è una sperimentazione che avviene su tre anni, dai primi provvedimenti c’è un’implementazione, poi trarremo le conclusioni per un modello completamente condiviso con gli operatori»

La spiaggia di Portonovo oltre la torre, durante il ponte del primo maggio

La Zac coprirà 50 giorni, cioè tutti i weekend di giugno, luglio e settembre e tutti i giorni di agosto. Quanto ai parcheggi, a valle saranno disponibili nei parcheggi pubblici 345 posti auto e 310 posti per le moto, mentre i privati forniscono complessivamente, residenti compresi, 790 posti auto e 110 per le moto. A monte sono già operativi il parcheggio scambiatore e il park Pieri. Per scendere al mare sarà sempre disponibile il servizio navetta del bus 94. Il costo del parcheggio a valle, in bassa stagione (maggio, giugno, settembre) per le auto sarà sempre di 5 euro al giorno, oppure sosta oraria a 0,80 euro all’ora, per le moto 2 euro al giorno. In alta stagione per le auto 5 euro mezza giornata, 11 euro giornata intera, oppure 1,50 euro all’ora. Le moto pagheranno sempre 2 euro. «Abbiamo voluto su Portonovo un’impronta diversa – ha detto anche l’assessore Daniele Berardinelli –. E avendo riconquistato per Portonovo l’ennesima bandiera blu, cosa affatto scontata, abbiamo dovuto presentare un piano ambientale che rappresenta una novità assoluta». Nelle intenzioni del Comune, come ha spiegato ancora Zinni, c’è quella di modificare la segnaletica verticale per chi arriva a Portonovo dalla città come dal Poggio, in modo che l’automobilista, prima di arrivare alla rotatoria e alla svolta verso la baia, sia immediatamente avvertito della disponibilità o meno di posti nei parcheggi a valle e, se non disponibili, sia immediatamente indirizzato allo scambiatore e al park Pieri.

Le novità consistono, appunto, nella nuova gestione del campeggio La Torre, che sta provvedendo a implementare i servizi, tra cui ci sarà presto anche un minimarket per gli ospiti, e che porterà alcune modifiche al campeggio a partire da ottobre, per passare da due a tre stelle con la prossima stagione. Inoltre le trenta cabine balneari affidate a Moreno Cedroni, che anch’esse sono state ridipinte e fornite di accessori nuovi, e infine la gestione dei parcheggi ad Ancona Servizi che ha effettuato i necessari interventi di manutenzione, anche dei parcometri. In tutti i parcheggi pubblici della baia, quelli a monte come quelli a valle, si potrà pagare con le consuete applicazioni su smartphone, ma gli operatori saranno dotati anche di un cospicuo quantitativo di monete da poter cambiare agli automobilisti che scenderanno nella baia dorica. L’info point per turisti sarà attivo da sabato prossimo, le visite alla chiesetta di Portonovo, a cura della cooperativa Abaco, saranno possibili nei pomeriggi da giovedì a domenica, nella fascia oraria 15-19. Da definire il programma culturale, concerti, degustazioni e mostre, che sarà ospitato nell’area durante l’estate in arrivo. Presenti alla conferenza di presentazione di stamattina 10 giugno in Comune il vicesindaco Giovanni Zinni, l’assessore Daniele Berardinelli, il presidente del Parco del Conero, Luigi Conte, l’amministratore unico di Ancona Servizi, Andrea Ciccarelli, Emanuele Lodolini per il consorzio La Baia di Portonovo, il gestore del campeggio Cristiano Falcetelli, Moreno Cedroni come gestore dei capanni del Clandestino, e Donatella e Letizia per la cooperativa e l’associazione che si occupano della chiesetta di Portonovo.