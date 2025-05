Ancona, a Portonovo nuova pedonale per turisti e vacanzieri

ANCONA – Con l’avvicinarsi dell’estate si parla di Portonovo, in consiglio comunale. L’interrogazione urgente è stata posta dal consigliere Giacomo Petrelli che ha interrogato l’assessore Stefano Tombolini e l’assessore Daniele Berardinelli sui preparativi in vista della stagione estiva: «Sono stato a Portonovo – ha spiegato Petrelli – e ho notato due aspetti. Primo, le spiagge sono ancora piene di residui legati alle mareggiate primaverili, non so se è prevista la pulizia. E poi, ho parcheggiato nei parcheggi pubblici e passando per i sentieri ho notato una presenza del verde piuttosto incontrollata». Articolata la risposta dell’assessore Stefano Tombolini che ha spiegato anche le difficoltà nel mettere insieme diversi attori in occasione di tutti gli interventi da effettuare a Portonovo, che sono numerosi: «Per risolvere problemi strutturali dobbiamo mettere al tavolo alcuni soggetti come Parco del Conero e soprintendenza, e ci sono problemi che si ripetono ogni anno, come la necessità di manutenere i piazzali dei parcheggi che si ammalorano. Poche settimane fa con una ditta incaricata dal servizio verde siamo stati a verificare, il materiale che poniamo in queste aree ci viene prescritto e non ha un grado di adesione, tra pioggia e attrito delle ruote finiscono per ricrearsi le buche. Stiamo cercando di trovare una soluzione, il parcheggio va trattato come tale, se non adeguiamo tecnologicamente l’intervento, le risposte saranno sempre le stesse».

Quindi la nuova pedonale che affiancherà la strada principale, che per ora esiste soltanto sulla carta: «Abbiamo messo 200mila euro a bilancio per realizzare un percorso dalla piazzetta alla Capannina, per evitare ai turisti di dover percorrere la strada principale insieme alle auto – ha proseguito Tombolini –. Il progetto è pronto, ne stiamo parlando con la soprintendenza, stiamo cercando il modo giusto per farlo. Per quanto riguarda le altre attività di manutenzione, abbiamo fatto un po’ di sopralluoghi, viviamo il passaggio tra cooperativa Atlante e Ancona Servizi, siamo ancora in tempo, AnconAmbiente ci sta dando una mano per cercare di portare Portonovo alla stagione balneare in condizioni di efficienza e decoro. Per la sistemazione delle spiagge abbiamo fatto un incontro, abbiamo la necessità di non riaffrontare più il tema dei palleggiamenti. Gli operatori hanno la possibilità di palleggiare dandone comunicazione al Parco e al Comune, poi se ci sono mareggiate che creano cumuli, non vorrei che ricominciassimo con la solita storia che sono sparite due file di ombrelloni, il mare dà e il mare toglie. Chi è concessionario di aree di eccezionale rilevanza sa che alcuni anni ha una marginalità superiore e altri anni ci sono accumuli in altre zone».

Per quanto riguarda la manutenzione delle aree verdi, come quelle che dal parcheggio portano alla spiaggia nella zona del molo, è intervenuto l’assessore Daniele Berardinelli: «Oggi ci sarà la votazione della variazione di bilancio con cui saranno destinati fondi ad Ancona Servizi per la gestione del verde all’interno dell’area di Portonovo, che va presentato nel modo migliore possibile. Appena sarà votata la variazione di bilancio saranno affidati i lavori ad Ancona Servizi che si occuperà della gestione del verde». «Sicuramente Portonovo rappresenta un nostro fiore all’occhiello – ha replicato Petrelli – anche in questa fase è importante mantenere la massima attenzione per la presentabilità di questa zona a cittadini e turisti».