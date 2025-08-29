Ancona, gli Architetti in campo per la Capitale della Cultura 2028

ANCONA – L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ancona raccoglie la sfida lanciata dall’Amministrazione comunale per la candidatura di Ancona a Capitale Italiana della Cultura 2028. A guidare l’iniziativa è la presidente Gloria Vitali, che ha chiamato a raccolta i colleghi per avviare un percorso di contributo attivo alla redazione del dossier progettuale.

«Abbiamo voluto rispondere con entusiasmo all’appello dell’Amministrazione, mettendo a disposizione le nostre competenze per costruire una visione condivisa della città – ha spiegato Vitali –. Il nostro è un contributo di comunità professionale che vuole partecipare allo sviluppo culturale e sociale di Ancona».

All’incontro preliminare hanno partecipato una quindicina di architetti di diverse età ed esperienze. Altri colleghi, pur non presenti fisicamente, hanno già espresso la volontà di collaborare inviando spunti e proposte. «È stato un vero brainstorming – racconta Vitali – in cui sono emerse idee, entusiasmo e tanta voglia di incidere positivamente sul futuro della città. Abbiamo parlato dei luoghi identitari, della storia e delle potenzialità culturali e urbanistiche di Ancona, che merita di essere valorizzata come città in trasformazione».

Tra i temi emersi: rigenerazione urbana, valorizzazione del patrimonio architettonico, coesione sociale e crescita economica sostenibile. «Il nostro obiettivo è contribuire a una visione progettuale di Ancona proiettata al futuro, capace di essere motore di sviluppo culturale e benessere collettivo», ha aggiunto la presidente dell’Ordine.

Il lavoro dei professionisti proseguirà nelle prossime settimane, con l’intento di arrivare rapidamente a una sintesi da inserire nel dossier ufficiale. «Anche se Ancona non dovesse vincere il titolo – conclude Vitali – questo percorso resterà un patrimonio prezioso per la città. Siamo fiduciosi che il nostro capoluogo abbia tutte le carte in regola per ambire a questo importante riconoscimento, forte della sua storia, della sua multiculturalità e del suo legame con il mare e il Porto, oggi in piena evoluzione».