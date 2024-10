ANCONA – Il nuovo concept store del Gruppo Delta Motors ad Ancona, in via Luigi Albertini 26, è operativo: la concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, attiva sia nel capoluogo marchigiano sia a Montecosaro, in provincia di Macerata, ha infatti rinnovato il look, dopo una ristrutturazione di sei mesi, e garantisce ora interni rinnovati e più digitalizzati. Uno spazio di 800 metri quadrati sostenibile, tecnologico e digitale. Ma nel futuro ci sono due nuovi sedi e 40 nuovi posti di lavoro: oltre al rilancio della sede anconetana, c’è anche la voglia di guardare avanti e di credere fortemente sul territorio, tanto che il Gruppo farà investimenti che porteranno a un aumento di personale.

Entro la prima metà del 2025, infatti, sarà aperto un nuovo store a Pesaro, che si unirà alla sede in arrivo a Rimini alla fine di quest’anno. Per questo, Delta Motors punterà ad una crescita dei collaboratori. Ai 100 dipendenti attualmente già operativi nel marchio – 65 ad Ancona e 35 a Montecosaro – si aggiungeranno le future assunzioni di altre 40 persone, che opereranno nelle concessionarie delle aree pesarese e romagnola. Le selezioni saranno avviate nei prossimi mesi.

Il video

«Questa inaugurazione non è solo un simbolo di crescita per Delta Motors, ma anche una testimonianza concreta del nostro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità — sono i commenti per il Gruppo del titolare e presidente, Luigi Lucentini, e del direttore marketing Stefano Righetti — la presenza di tante personalità di spicco del settore e delle istituzioni locali sottolinea quanto questo progetto sia importante non solo per noi, ma per tutta la comunità».

Per il direttore commerciale del Gruppo, Mirko Tiburzi: «Abbiamo raggiunto un traguardo significativo, che ci spinge a guardare con più fiducia al futuro. Apriremo presto le sedi di Pesaro e Rimini. Grazie a importanti investimenti e alla visione strategica, abbiamo consolidato la nostra leadership nel settore». Sempre per il Gruppo, non è da meno l’importanza del concetto di sostenibilità, tanto che l’azienda è attenta al tema dell’efficienza energetica: la struttura di Ancona, come quella di Montecosaro, è ricoperta interamente da pannelli fotovoltaici e conta anche 10 colonnine per i propri clienti che, unite alle 5 dello store maceratese, permetteranno una rapida ricarica elettrica a tutti i possessori di auto elettriche o plug-in hybrid.

«Siamo sempre contenti di vedere un’impresa che investe sul nostro territorio — è il commento del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, il primo a prendere la parola all’evento — Delta Motors lo fa ovviamente per alzare l’asticella della qualità, in termini non solo di assunzioni, ma anche di strutture che stiano al passo coi tempi e siano sostenibili. Per noi Delta Motors è un marchio di prestigio, il fatto che ad Ancona garantisca una offerta così importante è una cosa del tutto significativa».

Inaugurazione Delta Motors-Mercedes Benz, le foto della serata

Le sei aree aggiornate del nuovo store di Ancona sono davvero punti di esperienza pratica nei quali i potenziali acquirenti potranno godere di un’immersione sensoriale completa, grazie a un design minimalista dell’arredo, ad ampie superfici e a tecnologie all’avanguardia. La filosofia alla base del nuovo format “MAR20X”, fortemente voluto da Mercedes-Benz, si fonda su un approccio “omnichannel” che integra perfettamente l’interazione tra ambiente fisico e digitale, rendendo l’acquisto e il post-vendita momenti piacevoli e fluidi.

Lo store è stato rinnovato in sei specifici spazi. La prima è la Welcome Area, dove si accoglie il cliente e lo Star Assistant lo conduce al consulente specializzato secondo le sue necessità. La seconda, la Consulting Area, è destinata esclusivamente alle interazioni e mette a disposizione numerosi supporti digitali. La terza area, la Vehicle Display, consente un primo contatto con le vetture, attraverso l’esposizione fisica dei modelli e l’ausilio di supporti multimediali come dei videowall in alta risoluzione. La quarta, la Vehicle Handover, è quella più emozionale, nella quale il consulente illustra, anche grazie a supporti multimediali, le caratteristiche e le funzionalità direttamente a bordo della vettura. La quinta, la Shop Area, apre le porte alla presentazione e alla vendita di accessori tecnici prodotti della Mercedes-Benz Collection, valorizzando l’esperienza con il brand. L’ultima, la Service Lobby, è la naturale prosecuzione di un concept estetico e funzionale nell’area dell’assistenza, dove si creerà un’atmosfera coerente con quella dello showroom.

Oltre al sindaco Silvetti, è intervenuto anche l’amministratore delegato del Gruppo Delta Motors, Gerardo Savini, che ha ringraziato la squadra. Per Mercedes-Benz Italia era presente il presidente Marc Langenbrinck. Questi, insieme a Lucentini e Silvetti, ha proceduto al taglio ufficiale del nastro. Perfetta l’organizzazione della serata moderata da Alvin Crescini, titolare dell’agenzia di comunicazione “Peacktime”, e allietata dalla musica del pianista maceratese di 7 anni, Alberto Cartuccia Cingolani.