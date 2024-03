Ancona, un’arena sul mare per animare l’estate al porto antico

ANCONA – Un teatro sul mare, come a Genova con l’Arena del mare, per spettacoli, concerti ed eventi e appuntamenti culturali d’ogni genere, per animare l’estate anconetana al porto antico. Ecco svelato il progetto dell’amministrazione comunale che, a differenza della precedente che diversi anni fa aveva destinato agli eventi per le serate estive il molo proprio di fronte all’arco Clementino – si chiamava TiCiPorto, ormai assente dal 2018 –, ha spostato oltre la fontana dei Due Soli la zona che accoglierà il palco e platea. Sono state approvate dalla giunta, infatti, le linee di indirizzo per predisporre la nuova struttura che si affaccerà sulle acque del porto e che si prepara ad accogliere alcuni degli appuntamenti che animeranno l’estate della città dorica, un progetto articolato e con tempi piuttosto ristretti per la sua attuazione.

Sarà una struttura temporanea, un vero e proprio teatro sul mare, che prevede la possibilità di sfruttamento dell’area a pagamento o con ingresso libero, direttamente da parte del Comune o indirettamente attraverso contratti o convenzioni che ne rendano possibile l’utilizzo, da parte di terzi, sia soggetti privati, sia enti pubblici. Lo spazio sarà concesso dall’autorità portuale, mentre l’amministrazione comunale si apre alla possibilità di individuare uno o più partner privati che sostengano l’iniziativa attraverso partnership e sponsorizzazioni, con possibilità di associare un marchio a quest’arena abbracciata dal porto dorico, a due passi dai suoi monumenti storici.

La struttura, modulare, contemplerà tre possibilità di capienza: la prima da 1.900 posti in piedi e 440 seduti oppure 2.340 in piedi; la seconda da 2.000 posti seduti; la terza da 5.000 in piedi, di cui 2.500 seduti. Il calendario degli appuntamenti è in fase di definizione, gli intrattenimenti saranno selezionati e inseriti all’interno di alcune proposte che saranno rese note al momento della presentazione del calendario definitivo. Con la realizzazione di questo teatro marino si concretizza l’intenzione manifestata proprio a inizio sindacatura sia dal sindaco Daniele Silvetti sia dall’assessore ai grandi eventi, Angelo Eliantonio che coordina la direzione artistica e che vedrà coinvolti anche l’assessore alla cultura Anna Maria Bertini e l’assessore al turismo, Daniele Berardinelli.

«L’Arena sul mare sarà la vera novità dell’estate – spiega l’assessore Angelo Eliantonio –. Al di là di quelli che saranno gli appuntamenti che saranno organizzati e inseriti in calendario e che contribuiranno a dare vita al nuovo luogo di intrattenimento, quest’arena darà la possibilità alla città di farsi conoscere attraverso uno dei suoi scorci più significativi. Permetterà alle attività del porto di beneficiare di nuovi ingressi, al centro storico di movimentare la stagione estiva attraverso il richiamo di visitatori dell’entroterra, oltre ai turisti che normalmente si recano ad Ancona e a quelli strettamente legati all’arrivo delle crociere. Abbiamo compiuto il primo passo di un progetto ambizioso che vogliamo far crescere nel corso di questo mandato con appuntamenti di forte richiamo».