Alluvione, arrivano i ristori: ecco quanto riceveranno in Valmusone privati e aziende danneggiati

OSIMO – I comuni della Valmusone e della Riviera del Conero stanno ricevendo dal Commissario delegato per l’alluvione di settembre 2024 il decreto di liquidazione dei ristori da distribuire poi a privati e aziende danneggiati.

Castelfidardo

Al Comune di Castelfidardo è stata riconosciuta una somma complessiva 207mila e 195 euro così ripartita fra i sei privati e le nove imprese che hanno subito danni: 32mila e 295 euro da destinare ai privati (con tetto massimo erogabile di cinquemila a ciascuno) e 174mila e 900 per i ristori alle imprese (massimo assegnabile 20mila euro).

Dopo l’assestamento di bilancio che sarà portato all’attenzione del Consiglio Comunale a fine luglio e facendo seguito alle comunicazioni già intercorse con gli interessati, verranno completati i passaggi con le indicazioni utili per la liquidazione del contributo, che previa presentazione della documentazione giustificativa ed esecuzione delle verifiche di prassi, si conta di erogare entro settembre.

«Un primo timido segnale che interviene parzialmente sui danni subiti da privati e imprese. Si tratta infatti solamente di un terzo delle somme richieste per i danni subiti. Aspettiamo ora che si faccia presto la ricognizione di tutte le somme urgenze e degli interventi di messa in sicurezza che verranno riconosciuti. Quando il 28 febbraio scorso ho incontrato la Protezione civile nazionale con il commissario di Osimo avevamo ricevuto buone rassicurazioni. Speriamo si faccia presto», commenta il sindaco Roberto Ascani.

Offagna

Per il Comune di Offagna ci sono 130mila e 642 euro.

«Si tratta di quattro attività economiche e 17 privati. Abbiamo spedito le comunicazioni agli interessati. Si conta di poter liquidare le somme entro i primi giorni di settembre», informa il sindaco Ezio Capitani.

Osimo

La sindaca di Osimo Michela Glorio ha partecipato alla discussione di due tesi di Laurea Magistrali in Rischio ambientale e Protezione civile al Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Univpm.

La candidata Beata Szabò ha studiato la vulnerabilità al rischio alluvioni e frane della popolazione straniera residente ad Osimo mentre il candidato Marco Presti i processi di comunicazione del rischio fra popolazione e istituzioni. «Sono fra i primi prodotti scientifici del Progetto di rilevante interesse nazionale “Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico delle comunità locali attraverso una strategia partecipativa di comunicazione del rischio” iniziato nel settembre 2023 e di cui il Comune di Osimo è partner. Il progetto, coordinato dal professor Fausto Marincioni, è stato voluto dall’allora sindaco Simone Pugnaloni – dice la sindaca -. Questo evento rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento delle collaborazioni già in essere fra l’Università Politecnica delle Marche e il Comune di Osimo sul tema della pianificazione e riduzione del rischio disastri.

Proprio in questi giorni, tra l’altro, il Comune è impegnato nel procedimento per liquidazione dei fondi arrivati dal ministero, tramite la Regione, come ristori ai danneggiati dall’alluvione del settembre scorso. Abbiamo 45 giorni di tempo per completare la pratica per questo è importante che tutti i richiedenti, attività produttive e singoli cittadini, inviino al più presto la documentazione necessaria agli uffici comunali. Come amministrazione comunale ho voluto fornire subito massima attenzione al tema della regimazione idraulica e della manutenzione dei corsi d’acqua, affidandomi a persone competenti in materia come il professor Marincioni. Con lui e con gli assessori competenti all’ambiente e alla cura del territorio garantiremo un costante monitoraggio e interventi di pulizia su fossi comunali, dialogando con gli enti preposti per quanto concerne gli altri».

Numana

L’osimano Andrea Pesaresi, presidente del Comitato alluvione Marche, ha incontrato il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini e gli assessori Gabriele Calducci e Giuseppe Monaco, per aggiornamenti sullo stato sia dei ristori sia per quanto riguarda gli interventi da eseguire a Marcelli che per evitare allagamenti in caso di altre piogge intense.

Tutta la macchina comunale è all’opera per provvedere più velocemente possibile affinché arrivino al più presto i ristori ricevuti dalla Regione. Sono partite le lettere per la richiesta di contributo (fino ad un massimo di euro 20mila) alle attività economiche e produttive per i danni subiti agli immobili (una ventina di aziende).

È in arrivo la lettera ai privati residenti, che sono invece 42, fino ad un massimo di cinquemila euro. Con il consiglio comunale del 29 le risorse stanziate dalla regione saranno spendibili dal comune di Numana, che già dal giorno dopo inizierà ad erogare le somme a tutti coloro che avranno presentato l’autocertificazione.