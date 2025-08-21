Ancona, alga tossica: divieto di balneazione a Pietralacroce-Scalaccia e Portonovo-Ramona

ANCONA – A seguito dei campionamenti effettuati nelle ultime ore da Arpam per il monitoraggio dell’alga Ostreopsis Ovata nel litorale anconetano, sono stati rilevati:
– il proseguo delle fase di emergenza per la stazione Passetto Ascensore;
-un ritorno della fase di emergenza per la stazione di Pietralacroce-Scalaccia;
– e, inoltre, una contestuale fase di emergenza anche per la stazione di Portonovo– Ramona.
Preso atto della situazione, il Comune di Ancona ha emesso a titolo cautelativo un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione per le due stazioni interessate dal fenomeno. Al Passetto resta in vigore la medesima ordinanza di divieto di balneazione emessa il 5 agosto.
Il provvedimento di divieto si rende necessario ogniqualvolta la densità dell’alga supera il parametro di concentrazione di 100.000 cellule al litro, dato un potenziale rischio derivante da contatto, inalazione e da ingestione.
Le autorità sanitarie raccomandano altresì di non consumare molluschi, granchi e ricci di mare pescati nella due zone interessate. La società AnconaAmbiente provvederà alla pulizia della battigia e alla rimozione di alghe per impedirne l’accumulo.