Agriturismi sold out ad agosto, Terranostra Marche: «Siamo trainanti»

Più stranieri e meno famiglie italiane negli agriturismi marchigiani. È il trend rilevato nel periodo compreso tra metà giugno e metà luglio da Augusto Cancellieri presidente Terranostra Marche, l’associazione ambientalista di Coldiretti. Una stagione che sconta una riduzione dei consumi nazionali legata alle tensioni internazionali e all’incertezza che spinge le famiglie alla prudenza negli acquisti, ferie incluse.

Ed ecco che le vacanze si accorciano e si concentrano magari in «un weekend» invece che in una settimana, diventano «più mordi e fuggi», spiega, e il calo negli agriturismi tra metà giugno e metà luglio, rispetto al 2024, si aggira attorno «al 15-20%». Crescono invece le presenze straniere nel periodo, di circa «un +25%» (ad aumentare in particolare sono olandesi e francesi).

«I turisti apprezzano molto le Marche, per la vasta offerta sia in termini enogastronomici sia esperienziali – prosegue Cancellieri – . Ogni vallata della nostra regione offre un’esperienza unica, grazie al turismo dei borghi, ai cammini, ai prodotti enogastronomici, alle tradizioni, serve però una maggiore sinergia fra operatori». L’idea lanciata dal presidente regionale di Terranostra è quella di dare vita ad «un ‘tavolo verde’ che unisca albergatori della costa, agriturismi dell’entroterra e ristoratori, per valorizzare tutto il territorio marchigiano e i suoi prodotti».

Cancellieri evidenzia che «gli agriturismi nascono nei territori soggetti a spopolamento, con le nostre strutture valorizziamo questi luoghi e diamo una vetrina anche ai prodotti del territorio». Unire costa ed entroterra è la strategia «vincente per turismo che è sempre più esigente» che vuole conoscere il territorio e scoprirne bellezze e tradizioni, e per andare incontro anche al calo dei consumi.

«Nelle Marche abbiamo il distretto biologico più grande d’Italia, attraverso un dialogo con gli operatori della costa anche i ristoranti e gli hotel che si trovano in queste zone potrebbero proporre i prodotti della nostra terra. Serve una concertazione tra operatori» osserva.

Intanto il mese di agosto va a gonfie vele: «è tutto pieno – prosegue -, per un 50% sono italiani, la restante parte turisti stranieri. Come gli anni precedenti gli agriturismi sono trainanti, siamo un patrimonio del territorio dove si va sempre più alla ricerca di nuove esperienze».