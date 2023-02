L’attrice anconetana Denise Tantucci a “I soliti ignoti”. Con lei Silvia: la fermana dei pop corn

Tantucci è conosciuta dal grande pubblico per aver recitato in ˈBraccialetti Rossiˈ e ˈUn medico in famigliaˈ. Anconetana, classe '97, è laureata in fisica all'università statale di Milano

ANCONA – L’attrice anconetana Denise Tantucci su Rai 1, ospite del programma ˈI soliti ignotiˈ. Tantucci è arrivata nella trasmissione condotta da Amadeus per promuovere il film che prenderà il via stasera (28 febbraio), su Rai 1. Qui, interpreterà una preparatrice atletica, accanto a Maya Sansa in ˈSei donne – Il mistero di Leilaˈ.

Un’indagine formidabile, quella condotta dai due concorrenti della puntata odierna de ˈI soliti ignotiˈ, che ha consentito – nella prima parte della messa in onda – il raggiungimento della cifra record di 250mila euro. I due concorrenti hanno persino indovinato l’identità dell’attrice anconetana, l’ignoto numero 7 (per poi perdere tutto col parente misterioso).

Amadeus chiede a Denise Tantucci se sia lei a “studiare le particelle elementari”

Denise Tantucci, classe 1997, si è laureata in fisica all’Università statale di Milano: «Dopo il liceo – ha detto ad Amadeus, reduce dal festival di Sanremo – ho deciso di iscrivermi all’università. La laurea? È arrivata tra un copione e un altro». È dunque lei a studiare particelle elementari.

Tantucci è conosciuta dal grande pubblico per aver recitato, tra l’altro, in ˈBraccialetti Rossiˈ e ˈUn medico in famigliaˈ. Una puntata che profuma di Marche, quella di fine febbraio, dato che accanto all’ignoto numero 7, c’era un’altra marchigiana.

L’ignoto numero 1, di nome Silvia, veniva infatti da Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, e ha confessato di «fare pop corn per tutti i gusti». Le due marchigiane – Silvia e Denise Tantucci – hanno lasciato gli studi Rai dopo la scelta dei concorrenti della puntata di dimezzare il montepremi per l’indagine sul parente misterioso.