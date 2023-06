L’atteso ritorno di Elio e le Storie Tese ad Ancona

Ci sarà anche Ancona nel tour dell’attesa reunion di Elio e le Storie Tese, il gruppo milanese fondato da Stefano ‘Elio’ Belisari negli anni Ottanta. Il 20 ottobre, al Teatro Le Muse, farà tappa lo spettacolo Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo in un tour che prevede oltre 30 date tra ottobre e dicembre nei teatri di tutta Italia (dalla Sicilia al Trentino) e due concerti di beneficenza a Carpi. La band aveva firmato nel 2018 un lungo Tour d’Addio, ed a parte i progetti solistici di Elio, si sono visti in scena insieme in poche occasioni, tranne alcuni concerti di raccolta fondi a sostegno del Cesvi, organizzazione umanitaria che opera in aiuto della popolazione colpita dalla guerra in Ucraina.

L’annuncio del nuovo tour è stato dato oggi via social, da parte dello stesso gruppo. «Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono Quando tornate insieme? e Ma non vi eravate sciolti? (per non parlare del tasso), Elio e le Storie Tese risolvono il problema tornando nei teatri da ottobre, diretti dal famoso regista Giorgio Gallione, con lo spettacolo Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo», si legge nel post su Instagram e Facebook.

Elio e Le Storie Tese, il post sui social con l’annuncio del nuovo tour

Sempre via social, ieri, Elio e le Storie Tese avevano messo i fans sul “chi-va-là”, scrivendo: «Cari amici, attenzione abbiamo una cosa importante da dirvi, però facciamo che ve la diciamo domani mattina. Alle 8.20 fate girare la manopola della vostra radio sulle frequenze di Radio Deejay, e ascoltate il Trio Medusa. A quel punto saprete».

Regista del concerto teatrale è Giorgio Gallione, che anni fa ha diretto Elio nello spettacolo di Gaber-Luporini “Il Grigio“, e che tornerà a dirigerlo anche in Piazza Federico II a Jesi il prossimo 29 luglio nel recital “Elio canta e recita Enzo Jannacci” con 5 musicisti in scena in occasione del XXIII Festival Pergolesi Spontini.

Gallione ha svelato oggi in un comunicato stampa alcuni dettagli del nuovo tour: «”Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo” è un picaresco viaggio musicale nel repertorio vecchio… (e anche no…!) di Elio e le Storie Tese. Una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023. Qui gergo, ironia, incursioni surreali e filosofia assurdista disegnano un bel paese italiota grottesco e contemporaneo, popolato di bellimbusti modaioli e adrenalinici o di improbabili ammaestratori di cozze, di onorevoli poco onorati o di coltivatori biologico/transgenici, di bizzarri animali da bestiario fantastico o da hippies ormai imbolsiti e fuori tempo massimo. Canzoni, monologhi, scherzi musicali, performance strumentali virtuosistiche e sciagurate, come è nello stile mitico e identitario del gruppo».

«Grande capacità musicale e talento compositivo – continua Giorgio Gallione – al servizio di un racconto deflagrato e sempre sorprendente, dove metodo e follia, genio e sregolatezza incrociano continuamente strade e ispirazioni. Un concerto teatrale senza un attimo di tregua, dove lo sguardo dissacrante e giocoso di Elio e le Storie Tese genera comicità e paradosso. Uno sberleffo ironico e autoironico, dove il Riso o il Comico non sono mai digestivi, ma piuttosto sovversione del senso comune, strumenti del pensiero divergente, ludica e ragionata aggressione alla noia. Uno sguardo beffardo e esilarante che attraverso la musica e le canzoni crea divertimento, spiazzamento e stupore… perché, dice il poeta, senza lo stupore c’è soltanto l’ovvio».

Queste le date del tour, prodotto da Hukapan e International music and arts: 5 e 6 ottobre al Teatro Politeama di Genova (Teatro Politeama), 7 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo (Imperia), 10 e 11 ottobre al Teatro Alighieri di Ravenna, 12 e 13 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma, il 20 ottobre al Teatro ;Le Muse di Ancona; 21 ottobre al Teatro Massimo di Pescara, 27 ottobre all’Auditorium Santa Chiara di Trento, 31 ottobre e 1 novembre al Teatro Bellini di Napoli, 4 novembre al Teatro Ponchielli di Cremona, 8 novembre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, 9 novembre al Teatro Metropolitan di Catania, 10 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro, 14 e 15 novembre al Teatro Duse di Bologna, 16 e 17 novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, 19 novembre al Pala Unical di Mantova, 20 novembre al Politeama Rossetti di Trieste, 21 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine, 22 novembre al Gran Teatro Geox di Padova, 25 novembre alla Città del Teatro di Cascina (Pisa), 28 e 29 novembre al Teatro Colosseo di Torino, 1 dicembre al Teatro Politeama di Piacenza, 2 dicembre alla Tuscany Hall di Firenze, 9 dicembre al Teatro di Varese, 15 dicembre al Gran Teatro Morato di Brescia, 18 dicembre al Teatro Massimo di Cagliari, 19 dicembre al Teatro Comunale di Sassari, 21 dicembre al Teatro Valli di Reggio Emilia.

I biglietti saranno disponibili nei prossimi giorni su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Intanto sono esauriti i biglietti per Il ritorno del Concertozzo, il 2 luglio in piazza Martiri a Carpi (Modena) organizzato da Elio e le Storie Tese, Trio Medusa e Cesvi. La line-up è composta da alcuni dei migliori “artisti emergenti” selezionati da Elio e le Storie Tese per aprire il loro concerto: lo youtuber Fabio Celenza, la band Viadellironia e Pepp1. Questi ultimi si esibiranno anche il 1 luglio al Concertozzino, nel Piazzale Re Astolfo a Carpi (ingresso libero) con altri artisti.