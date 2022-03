Decisione presa, Gimbo si presenterà a Belgrado. In attesa dell’evento più atteso, i Campionati Mondiali veri e propri che si si svolgeranno a Eugene nella seconda metà di luglio e in cui Tamberi proverà a guadagnare l'unico alloro che gli manca

ANCONA – Ai Mondiali indoor di Belgrado ci sarà anche Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico del salto in alto ha sciolto la riserva dopo la seduta tecnica al Palaindoor di Ancona: domenica 20 marzo sulla pedana della Stark Arena andrà alla ricerca delle medaglie mondiali. «È andata a finire così, ci vediamo a Belgrado! È una delle scelte più difficili che abbia mai dovuto prendere nella mia carriera» – ha scritto Gimbo su Instagram dopo aver creato un po’ di attesa con una serie di stories.

«Solitamente un Mondiale lo prepariamo con almeno 30 allenamenti di tecnica… Abbiamo puntato tutta la preparazione sulla stagione all’aperto… ma le sfide impossibile sono sempre state lo stimolo più grande, quindi vediamo come andrà questo allenamento e poi si deciderà».

Decisione presa, Gimbo si presenterà a Belgrado. In attesa dell’evento più atteso, i Campionati Mondiali veri e propri che si si svolgeranno a Eugene nella seconda metà di luglio e in cui Tamberi proverà a guadagnare l’unico alloro che gli manca nella sua ormai lunga carriera. Come alle Olimpiadi di Tokyo, Tamberi sarà il capitano di una squadra azzurra che è forte di 22 atleti e proverà ad andare il più vicino possibile ai risultati eccezionali delle Olimpiadi.