Vola Tamberi agli Assoluti, da Padova arriva un altro tricolore

Il saltatore anconetano trionfa per la quinta volta nella sua carriera nella competizione nazionale, determinante la misura di 2.28 per Gimbo. Applausi anche per Sottile

PADOVA- Gianmarco Tamberi è campione d’Italia di salto in alto. Il campione anconetano, nel corso dei Campionati Assoluti di Padova, ha centrato per la quinta volta il prestigioso traguardo (prima aveva trionfato nel 2012-2014-2016-2018) facendo registrare la misura di 2.28. Il tricolore è una piacevole consuetudine a cui Tamberi ha abituato i suoi tifosi che adesso vogliono sognare anche in chiave olimpica.

Fino alla misura di 2.23 Stefano Sottile è stato l’unico che ha provato a frapporsi tra Gimbo e la vittoria ma i troppi errori ne hanno impedito la finalità. Per il saltatore dorico ottima la prova a 2.28, non quella a 2.31 per via degli errori ma l’ostacolo non sembra certo insormontabile per l’immediato futuro. Tamberi ha ripreso a volare ed emozionare. Questo è quello che conta nella strada che conduce a Tokyo 2021.