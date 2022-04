Atletica, a Numana tutto pronto per la presentazione della Conero Running

NUMANA – Il lungomare della Riviera Del Conero sarà per un giorno capitale italiana dell’atletica. Accadrà la mattina di domenica 24 aprile con il via alle ore 9 in Via Litoranea a Numana, appena fuori il porto, della 10’ edizione della Conero Running.

Dopo due anni di annullamento per Covid torna la mezza maratona sulla distanza, quindi dei 21.097 metri che, per la prima volta, assegnerà il titolo italiano master e quello di società. Ad organizzare l’evento che prevede la presenza di oltre 1000 atleti è la Grottini Team Recanati.

Tutti gli aspetti organizzativi e i molti risvolti non solo sportivi ma anche turistici e sociali che accompagnano la gara saranno illustrati alla presentazione ufficiale in programma giovedì 7 aprile dalle ore 11.30 presso la Sala Giunta del Comune di Numana nella quale tutti gli attori istituzionali principali saranno presenti.

Sarà presentato anche il percorso di gara e tutte le misure adottate per rendere la gara sicura per i partecipanti e perfettamente fruibile per gli spettatori che saranno lungo il percorso dei due comuni toccati dalla corsa, Numana e Porto Recanati.

Alla presentazione saranno presenti anche i referenti della Fondazione Salesi Onlus che anche quest’anno patrocina l’evento e a cui sarà destinato un euro della quota pagata per l’iscrizione da ciascun iscritto. L’evento è patrocinato anche dall’Ente Parco Regionale del Conero.

Interverranno anche i vertici regionali del Coni e della Fidal. L’introduzione di tutti i dettagli dell’atteso evento sarà curato da Andrea Carpineti, vice presidente della Grottini Team Recanati ASD.

Come ogni anno la partenza della gara sarà preceduta dallo start per gli Insuperabili, Onlus Orizzonti Autonomia con il loro carico di entusiasmo e di colore.