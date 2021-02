Atletica, non solo Tamberi al Palaindoor: ecco gli atleti in gara nel weekend

ANCONA- Sarà una due giorni di grande intensità al Palaindoor di Ancona per la disputa dei Campionati Assoluti di Atletica. Sabato e domenica, sulle gradinate anconetane, non ci sarà pubblico ma è comunque stata confermata la diretta tv su RaiSport negli orari 15.20-17.30 sabato e 15.00-17.50 domenica. Prevista, invece, la diretta streaming totale sui canali ufficiali della Fidal e su atletica.tv. Il piatto forte è naturalmente la presenza di Gianmarco Tamberi nel salto in alto che scenderà in pedana domenica alle 13.45.

Ma non sarà il solo evento degno della massima attenzione. Sabato alle 15 fari puntati su Simone Barontini, campionissimo giovanile che ora cerca la giusta consacrazione negli assoluti all’interno della categoria degli 800mt. Barontini ha vinto le ultime quattro edizioni confermandosi tra i migliori atleti nazionali e la spinta della location di casa sarà sicuramente pesare nell’ottica della gara. Nei giorni scorsi, in proiezione Torun per gli Europei indoor, ha fatto registrare un importante 1’4785.

Nel resto della manifestazione spiccano la presenza nel lungo di Larissa Iapichino e di Laura Strati. Nell’alto ecco Alessia Trost, come velociste spazio a Irene Siragusa, Vittoria Fontana, Ayomide Folorunso, Alice Mangioni, Rebecca Borga, Irene Baldassari, Ludovica Cavalli. Nel triplo ci sarà Ottavia Cestonero e tante altre. Tra gli uomini attenzione catapultata su Marcell Jacobs (60mt), Luca Lai (60mt), Stefano Sottile (alto), Leonardo Fabbri (peso), Edoardo Scotti, Vladimir Aceti e Lorenzo Benati nei 400 piani, Joao Bussotti e Yassin Bouih nei 1500 e 3000mt e Tobia Bocchi nel triplo.