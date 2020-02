Atletica, Barontini si prende i 400 mt e prepara Ostrava

L'atleta anconetano il 5 febbraio volerà in Repubblica Ceca per cercare gloria in questo inizio di 2020. Positivo il bilancio

ANCONA – Simone Barontini è pronto per il meeting di Ostrava. Il 5 febbraio il talento anconetano dell’atletica leggera volerà in Repubblica Ceca per ripetersi, ancora una volta, negli 800 mt dopo la grande prestazione di Huelva. Ostrava sarà una tappa importante. Ai Mondiali Under 20 di Tampere il mezzafondista dorico aveva già fatto vedere cose importanti nella sua specialità.

Morale alle stelle per lui e per il suo entourage, soprattutto dopo l’ultimo weekend al Palaindoor di Ancona. Dopo l’ottima prestazione negli 800 mt, dove è stato preceduto di un solo centesimo dal rumeno Catalin Tecuceanu, Barontini si è imposto nei 400 mt facendo registrare il tempo di 48”06. Un test molto utile in vista del prestigioso appuntamento in Repubblica Ceca dove l’anconetano allenato da Fabrizio Dubbini cercherà di prendersi la gloria, iniziando così nel migliore dei modi il suo 2020.